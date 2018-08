Jairo, el siguiente en aterrizar

El Cádiz acelera en la recta final del mercado con entradas y salidas. A falta de confirmación oficial por parte del club, el siguiente en llegar será el extremo zurdo Jairo, que se incorporará mediante una cesión del Girona -Primera División- por una temporada.

El canario fue uno de los hombres más destacados la pasada en el Extremadura, con el que consiguió el ascenso a Segunda División A. Su velocidad y habilidad llamaron al atención del Girona, que se hizo con sus servicios aunque prefiere que se foguee en la categoría de plata. El Cádiz se ha movido con agilidad y ha atado a un jugador cotizado por el que suspiraban numerosos equipos de LaLiga 1|2|3.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife hace 24 años -cumplirá 25 en octubre-, Jairo se formó en la cantera del Tenerife y llegó al primer equipo para jugar Segunda A en la campaña 2015/16 -18 partidos-. Antes de estrenarse en la división de plata militó en el Real Murcia en la 2014/15. Tras el paso por el equipo canario, jugó la segunda parte del curso 2016/17 en el Melilla, y en el 2017/18 recaló en el Extremadura, donde vivió su mejor año con participación en 38 encuentros y seis goles marcados.

Con la llegada de Jairo, la banda izquierda del equipo amarillo está más que cubierta. Hay tres jugadores para ese puesto que ha dejado vacante Álvaro García: el canterano Manu Vallejo -titular en las dos jornadas iniciales-, Juan Hernández y el propio Jairo. El chiclanero también puede desempeñar el rol de delantero, como demostró el pasado sábado en el choque contra el Numancia.

La dirección deportiva del Cádiz, bajo el mando de Juan Carlos Cordero, trabaja en varios frentes para terminar de cerra la plantilla. El club está interesado en hacerse con Edu Ramos, jugador del Córdoba que no ha podido ser inscrito con su su club por el tope salarial impuesto por La Liga. Si no encuentra solución en su equipo, el Cádiz está bien posicionado para hacerse con un futbolista que puede ocupar la posición de pivote en la media y de defensa central.

Otros puestos que quedan por cubrir son los de lateral izquierdo y delantera. Mientras, la puerta de salida continúa abierta. Carpio, Brian y Nico Hidalgo cambiarán de destino esta semana. El lateral derecho ha sonado para el Castellón y el Racing de Santander. El Deportivo de La Coruña está interesado en el lateral izquierdo y el extremo deshoja la margarita entre el cuadro santanderino y el Ibiza.