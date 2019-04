Jairo Izquierdo se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Cádiz 2018/19. Incorporado el pasado verano con la difícil misión de cubrir, junto a Juan Hernández, el enorme vacío que había dejado Álvaro García con su fichaje por el Rayo Vallecano, la lesión de larga duración del murciano le dejó solo ante el peligro desde que empezó a disfrutar de minutos. La oportunidad que le dio Álvaro Cervera la ha aprovechado a base de trabajo incansable, al margen de sus virtudes innatas como la velocidad para ponerla al servicio del equipo en las rápidas salidas a la contra que tanto gustan al técnico.

Contratado, pues, como extremo zurdo para actuar pegado al costado, lo cierto es que el futbolista tinerfeño ha ido convenciendo al entrenador de que puede ser válido en otras posiciones, de modo que el conjunto amarillo enfila la recta final del curso presumiendo de contar con un jugador que cumple con creces en la banda, tanto de interior como más adelantado o incluso como lateral, pero también a pierna cambiada por la derecha y en ataque por el centro. Una polivalencia quizás sólo comparable con la de Álex Fernández, otro de los integrantes de la plantilla capaz de brillar con luz propia en varias demarcaciones.

Jairo tardó en entrar en los planes del míster el tiempo que le llevó coger el ritmo necesario para la competición. Por este motivo, en las primeras jornadas ni siquiera entró en las convocatorias y en la séptima, en la salida a Tenerife, por fin formó parte de la lista de expedicionarios, aunque no llegó a saltar al campo para medirse a su ex. Una semana después, en el Ramón de Carranza contra el Nástic de Tarragona, debutó con la elástica amarilla al sustituir en el minuto 58 a Manu Vallejo. También en la visita al Extremadura participó saliendo desde el banquillo, esta vez en el minuto 60 en lugar del portugués Salvador Agra.

La gran racha como invicto del Cádiz de esta campaña arrancó con el empate en la Tacita de Plata frente al Sporting de Gijón el mismo día que Jairo estrenaba presencia en el once, una titularidad que mantuvo en Lugo, en donde además anotó su primer tanto como cadista, el de la victoria en el tramo final (1-2), y que se prolongó hasta su ausencia por problemas físicos en el duelo con el Rayo Majadahonda en la 17ª jornada.

De vuelta al equipo inicial en Málaga, el canario se confirmó como un fijo para Cervera que sólo perdió el sitio tras la expulsión sufrida ante el Mallorca, una cartulina roja que le privó de jugar en el Carlos Tartiere de Oviedo y a la que siguió su posterior ausencia, por molestias, en el Santo Domingo de Alcorcón. Desde entonces, jornada 25, el dorsal número 11 siempre es uno de los protagonistas, casi siempre formando desde el principio y sólo en otras dos ocasiones partiendo como suplente: ante el Lugo, cuando entró por Aketxe en el minuto 46, y con el Tenerife, cuando también suplió al mediapunta vasco en el 66’.

Con un total de 1.858 minutos sobre el campo, repartidos en 24 partidos, 20 de ellos como titular, lo que le sitúa como el octavo futbolista más utilizado por Cervera, Jairo ha marcado hasta la fecha tres goles (además del que hizo en el Ángel Carro, también marcó al Tenerife el 2-0 y al Numancia el 1-0 el pasado domingo), lo que le convierte en el quinto máximo realizador del Cádiz, por detrás de Manu (8), Machís (8), Álex Fernández (6) y Lekic (4).

Además, ha sido amonestado una vez y ha sufrido la referida expulsión del choque con el Mallorca.Lejos de quedar relegado a un segundo plano por la llegada de Machís, mortal de necesidad para los rivales en la izquierda, Jairo se ha reinventado para continuar aportando en donde se le pida. Y lo hace a un nivel que también le ha valido el favor de la grada.