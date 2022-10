Iraola se queda con el nivel de los suyos "cuando estábamos once contra once"

El técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, compareció en rueda de prensa para analizar la gran victoria franjirroja ante el Cádiz CF.

"Salimos mejor de lo que entramos en la semana. Para nosotros era un partido muy importante teniendo en cuenta al rival, en dinámica ascendente. Estoy muy contento con la primera parte, cuando estábamos once contra once, porque dominábamos el partido y no les dábamos oportunidades de salir. Somos un equipo más de volumen que de llegar y marcar. Centramos mucho, llegamos mucho, quizá tenemos algo de precipitación que nos lleva a cometer errores, pero nos encontramos más cómodos en esos partidos que en los más tácticos y de ritmo más bajo", decía.

Las expectativas del equipo tras esta victoria. "Tenemos clarísimo el objetivo, que es estar el año que viene en Primera División. No nos viene bien equivocarnos, porque si no ganas hoy y contra Sevilla y Madrid, te encuentras en descenso".

Sobre la ausencia de Falcao: "Tiene una sobrecarga y pensamos que podría permitirle jugar, pero quizá tenga una pequeña rotura en el isquio y no pudo participar". De Camello afirmaba que "es un jugador que confía mucho en su potencial". "Nos da mucho. A los delanteros les pido muchas cosas aparte de gol".

En lo negativo, Iraola destacó lo de Nteka "que se ha equivocado y es lo peor de hoy y que te quedarás sin un jugador en varios partidos en una acción con el partido muy favorable".