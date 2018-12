Incertidumbre para Buba

A veces, muchas veces, demasiadas veces, la ley, la norma, impera por encima del más elemental sentido común. Mal asunto cuando esto pasa. La víctima del absurdo en este caso es Buba Barry, un joven guineano de 17 años que llegó a España en patera hace unos meses persiguiendo el sueño de triunfar en el mundo del fútbol y al que el Cádiz le ha abierto de par en par las puertas por sus condiciones como jugador y, por encima de todo, por sus circunstancias personales.

Integrado como uno más en la cantera cadista, el adolescente africano sólo aguardaba a que la Federación Española diera curso a su licencia para pasar de entrenar a jugar de manera oficial. Sin embargo, durante la Navidad en vez de un regalo Buba ha recibido la noticia de que por ahora sus ilusiones quedan cercenadas por culpa de las restricciones de la FIFA respecto a la incorporación de jugadores extranjeros y menores de edad. La Gaditana, mero intermediario en la comunicación, no aporta ningún motivo, nada que justifique la decisión más allá del criterio que se sigue para evitar sanciones. Lo ocurrido con grandes clubes sirve como referencia.

Pero detrás de este caso, como en otros tantos, hay una persona, una vida. Y si los estamentos federativos optan por mirar para otro lado, el Cádiz desde luego no lo hace al confirmar, a través de su máximo responsable de la cantera, que Buba continuará en sus filas hasta que se halle una solución.“Estamos intentando que la Federación nos diga algo más porque sólo han dado el no, sin más”, explica Quique González, que reconoce la complejidad del asunto aunque se aferra al hecho de que el joven “se encuentra tutorizado por el Ministerio del Interior y es obvio que sus padres no vendrán”.

El coordinador del fútbol base cadista insiste en que “el chaval va a seguir entrenando aquí porque está encantado con nosotros y nosotros con él; somos una pequeña familia”. No obstante, a pesar de ser consciente de que está bien atendido en el Centro de Menores y por la labor de la Asociación Cardijn, confía en que pronto pueda ser uno más “en nuestra residencia y para jugar partidos, que es lo que de verdad quiere y le motiva”.