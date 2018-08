Huir de un peligro eterno

La 12ª campaña de la Unión Deportivo Almería en Segunda División A se presenta con los tres antecedentes más recientes como dato preocupante. Las temporadas 2015-16, 2016-17 y 2017-18 se saldaron con el equipo rojiblanco salvándose en el último suspiro del descenso a Segunda B. Tres cursos seguidos sufriendo de lo lindo que ahora quieren acabar en el Juegos Mediterráneos con un año de mayor calma mirando siempre a la permanencia como único objetivo.

Tras conseguir salvar al equipo en las últimas seis jornadas, Fran Fernández continuará al frente del Almería esta nueva temporada. El ex entrenador del filial almeriense se ganó a pulso dirigir al equipo después de ejercer de interino en el primer equipo en tres etapas. En la 2016-17 se hizo cargo del banquillo durante dos partidos, con victoria frente al Lugo y empate ante el Huesca, tras la destitución de Fernando Soriano. Volvió al filial con el fichaje de Ramis. Después del despido de éste último de nuevo asumió el mando con otra victoria, esta vez frente al Zaragoza. Nuevamente regresó al B con la llega de Lucas Alcaraz. Tras marcharse el granadino, el club repitió guión y apostó por Fran para resucitar al Almería, una tarea que cumplió con dos victorias, un empate y una derrota. La entidad sabe que es el preparador que mayor conocimiento tiene del grupo de jugadores, de ahí a que resultara unánime la postura de otorgarle el equipo desde el primer momento.

La preparación del equipo durante el verano no invita al optimismo en cuanto a resultados, aunque ha dejado sensaciones que son más favorables. Tres victorias, sobre el Águilas, El Ejido 2012 y el Melilla; dos empates, con el MK Dons y el Málaga; y tres derrotas contra Valladolid, Tenerife y Elche, forman el balance de este Almería que echa en falta un hombre de referencia en ataque. No obstante, el juego del equipo no ha sido tan negativo en muchos de esos amistosos. Las sensaciones han sido, en algunos momentos, mejores que los resultados, si bien la parroquia almeriense está recelosa por la posibilidad de tener que vivir un cuarto año con el equipo en el 'fango'.

El plantel almeriense cuenta con once caras nuevas, que son las siguientes: Arzura (River Plate), Romera (Dínamo de Bucarest), Aguza (Córdoba), César de la Hoz (Betis), Álvaro Giménez (Alcorcón), Juan Carlos (Tenerife), Corpas y Luis Rioja (Marbella), Samu de los Reyes (Sundsvall), Adrián Montoro (Sporting) y Juan Ibiza (Villarreal B). A todos ellos hay que unir a los canteranos Chema Núñez y Sekou, quienes se han ganado un hueco en el primer equipo tras una buena pretemporada.

Fran Fernández es un entrenador que aboga por tener el balón cerca, aunque para ello necesita los elementos adecuados. Todo ello partiendo de la base de conformar un equipo de gladiadores.