Horario común en los dos últimos partidos del Cádiz CF

Ya se conocen los horarios de los partidos de las últimas dos jornadas de Liga. Todos los encuentros, incluidos los del Cádiz CF, quedan fijados a las nueve de la noche tanto en la 41ª como en la 42ª. Los primeros, el viernes 17 de julio. Los segundos, el lunes 20 de julio en la que será clausura de la Liga. Antes, el equipo de Álvaro Cervera recibe al Fuenlabrada en el duelo de la 39ª jornada que puede ser el del ascenso a Primera División.

El conjunto amarillo visitará al Girona el viernes 10 en el penúltimo encuentro del campeonato que le gustaría afrontar ya como equipo ascendido a Primera División si resuelve esa cuestión este fin de semana.

El cuadro catalán, quinto clasificado, apura a día de hoy sus escasas opciones de ascenso directo y en todo caso el pase al play-off. Los gaditanos vencieron 2-0 en el choque de la primera vuelta.

El último capítulo, el lunes 20, depara un duelo entre el Cádiz CF y el Albacete en el estadio Carranza que aún no se sabe si será o no trascendental para uno, los dos equipos o ninguno. La escuadra manchega, que ganó 1-0 en la primera vuelta, está metida en la pelea por una permanencia que de momento no tiene asegurada.