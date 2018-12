Horario y dónde ver en TV el Málaga - Cádiz CF

El Cádiz CF se ha convertido en el equipo de moda en LaLiga 1|2|3 gracias a la secuencia de siete victorias consecutivas que le han propulsado desde las posiciones de descenso a la zona noble de la clasificación. Es el equipo de Segunda División A que acumula más triunfos seguidos.

El Cádiz CF disfruta de una dinámica inalcanzable para el resto de sus rivales que trata de prolongar con el mayor desafío en lo que va de temporada: la visita a La Rosaleda para medirse al Málaga. El equipo amarillo pone a prueba su magnífica racha ante el principal candidato al ascenso a Primera División en un duelo andaluz.

El equipo más en forma se enfrenta a la escuadra que figura en todos los pronósticos para dar el salto a la élite del fútbol español. Sólo hay tres puntos de distancia en la clasificación entre el Málaga, cuatro con 32, y el Cádiz, sexto con 29, que libran un duelo en las alturas de máximo interés.

El conjunto gaditano se presenta con la baja sensible de Salvi, que ya se perdió el partido contra el Rayo Majadahonda, pero recupera a Jairo, uno de los jugadores importantes que en principio tendrá un sitio en el once. El cuadro costasoleño saldrá con su once de gala delante de su parroquia. El Cádiz CF no estará solo en La Rosaleda porque se espera la presencia de numerosos seguidores del equipo amarillo.

Horario del Málaga - Cádiz CF

El partido dará comienzo el 14 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio La Rosaleda.

Dónde ver el Málaga - Cádiz CF

El partido podrá verse en directo y en abierto a través del canal deportivo GOL. También podrá seguirse en Diario de Cádiz, que ofrecerá un minuto a minuto del encuentro.