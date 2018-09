Héctor, un pequeño cadista agradecido a Aketxe

La importancia de ser futbolista va mucho más allá de entrenar e intentar ganar partidos. Los jugadores se convierten en ídolos para muchos aficionados, en especial los más pequeños. Héctor tiene nueve años y el pasado sábado, tras el encuentro entre el Cádiz y el Real Oviedo, recibió un presente muy especial. Ager Aketxe le regaló una camiseta con el nombre y el dorsal del futbolista vasco.

El obsequio tiene su historia. Durante la primera etapa de Aketxe en el Cádiz -el segundo tramo de la temporada 2016/17-, Héctor acudió a un entrenamiento en El Rosal ataviado con una camiseta del Athletic de Bilbao, equipo por el que siente simpatía, con el nombre de Aketxe en la espalda. Después de la sesión, el mediapunta se acercó al chaval, estuvo hablando con él y le prometió que le regalaría una camisola del Cádiz.

Dicho y hecho. Aketxe tardó en hacerlo porque volvió al Athletic y después se marchó al Toronto, pero ahora que ha vuelto al conjunto amarillo no quiso dejar pasar más tiempo, cumplió su palabra e hizo feliz a Héctor, que quiso agradecer el gesto del futbolista con una carta publicada por la Federación de Peñas Cadistas. El contenido es el siguiente:

“Hola Hola Ager,

Soy Hector Bruzón Pousada, tengo 9 años. Muchísimas gracias por tu camiseta, eres mi ídolo de fútbol y eres del Cádiz y del Athletic Club, como yo. Tengo una camiseta del Athletic con tu nombre y mi padre me podáa comprar una del Cádiz con tu nombre pero yo quería una camiseta que tú hubieras usado.

Soy del Cádiz más que nada en el mundo. Ojalá yo tirara las faltas como tú. Cada vez que tiras o centras es casi gol, yo también soy futbolista, mi equipo es el Lagunense alevín y soy central, me ha hecho muchísima ilusión tu camiseta, es el mejor regalo que me pueden hacer ahora mismo, nos vimos una vez que mi padre me llevó a un entrenamiento y nos hicimos una foto y después me la dedicaste y me dijiste que me ibas a dar tu camiseta, pero te fuiste otra vez al Athletic y ahora sí me la has dado.

Si necesitas algo de mí aquí estoy, ojalá estés muchos años en el Cádiz. Todos los partidos estoy con mi padre encima de los banquillos.

Adiós

Viva el Cádiz”.