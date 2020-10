Guiño a Jairo y justificaciones con Jurado

Cervera tuvo que hacer frente este viernes a la pregunta esperada, que apuntaba a la llegada de más refuerzos. "Creo que todos tenemos claro que al equipo le hace falta refresco y esas cosas que venimos diciendo. Puede haber discrepancias, pero todos sabemos que al equipo le hace falta Primera División, por poner dos palabas. Gente que haya jugado en Primera y que tenga jerarquía. Los resultados no nos deben engañar ni tapar la realidad. El club ahora está muy pendiente de hacer algunas cosas. Muy atento al tema de las salidas para incorporar porque hay problemas de overbooking. Hay nombres encima de la mesa que pueden venir para poder mejorar", ha expuesto el entrenador del Cádiz CF.

En la rueda de prensa han salido a relucir nombres propios como el de José Manuel Jurado, quien poco después de la victoria del equipo en Bilbao se anunciaba su acuerdo para salir del proyecto. Pero, ¿por qué no ha triunfado Jurado en el Cádiz? "Quizás un poco de todo; de él, de mí... No nos hemos puesto de acuerdo. Quizás no nos hemos conocido ni yo a él ni él a mí. Creo que es un buen futbolista para jugar al fútbol y tiene cosas que quizás yo no las he encontrado".

Otro que no se ha ido aunque a veces parece que puede hacerlo es Perea, quien aún no ha debutado esta campaña. "Ha hecho la pretemporada bien, sigue teniendo la calidad que tiene. En algunos momentos nos va a dar, pero debe saber que este año es diferente. No se le puede llevar la pelota a la esquina. Imagínate el partido de ayer con Perea. Ahora creemos que los partidos tenemos que aguantarlos más que desequilibrarlos y nos cuesta ver a Perea en el campo. Siempre ha jugado Perea antes que Pombo, aunque ahora el equipo tiene más garra que calidad".

Se busca una pieza más para el ataque del equipo, lo que no ha negado Cervera a pesar de decir que "el puesto está cubierto, pero a mí me gustaría que pudiésemos tener un jugador rápido". "Todos me valen pero me gustaría uno rápido que en ciertos momentos y ciertos partidos sea el Angelito del Getafe. Un jugador rápido. Si es rápido y juega bien no lo vamos a poder traer porque cuesta mucho dinero. Pero al menos que sea rápido", ha reiterado.

En materia de refuerzos ha salido el nombre de Jairo Izquierdo. "Es verdad que ha sonado, que lo conocemos y sabemos lo que nos puede dar. La incorporación de Jairo nos vendría bien. Con él tendríamos a cuatro en la banda. Antes de venir alguien que no conozca, prefiero a Jairo porque es un chaval extraordinario".