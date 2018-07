Garrido, el siguiente

Manu vallejo, de amarillo hasta 2021. El canterano Manu Vallejo, uno de los cinco jugadores del filial que está realizando la pretemporada con la primera plantilla y que se encuentra de hecho en la concentración en La Manga del Mar Menor, ha renovado con el Cádiz por tres temporadas, por lo que el extremo izquierdo vestirá de amarillo como mínimo hasta la campaña 2020-2021.

El trabajo de verdad de la semana de concentración en tierras murcianas comenzó ayer no sólo para los jugadores que dirige Álvaro Cervera sino también para el director deportivo, que mantuvo a mediodía una reunión con el entrenador en la que a buen seguro abordaron temas de interés que atañen a la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada.

Sin revelar el más mínimo detalle de las negociaciones que mantiene abiertas, Juan Carlos Cordero sí reconoce que durante el stage en La Manga del Mar Menor uno de sus principales objetivos no es otro que cerrar la renovación de Jon Ander Garrido. El centrocampista vasco, que en el transcurso de estas dos últimas campañas se ha convertido en uno de los pilares más importantes en los esquemas del conjunto amarillo, concluye contrato el próximo curso y con toda seguridad es un futbolista muy apetecible en el mercado, más si cabe si llegara con la carta de libertad. No obstante, desde el club que preside Manuel Vizcaíno no se oculta que la pretensión es prolongar la vinculación del mediocentro por una razón estrictamente deportiva, lo que representa en el proyecto, y por lo que supone como activo de la entidad, un futbolista que se ha revalorizado y por el que, llegado el momento si fuera necesario, se podría obtener un interesante ingreso económico.

Curiosamente, Garrido ha pasado en dos años de quedar casi apartado de los planes de futuro por su bajo rendimiento, hasta el punto que fue cedido en invierno de la 2015/2016 al Racing de Ferrol y no pudo disfrutar el ascenso a Segunda B como cadista, a ser recuperado para la causa merced a la firme apuesta de Quique Pina y el propio Cordero, que obtuvo respuesta inmediata por parte del centrocampista de Barakaldo en forma de cambio drástico de su actitud para que sobresalieran sus aptitudes sobre el césped. Lo mejor para él y para el grupo.

Cervera está encantado con Garrido y así se lo ha trasladado a Cordero, que lleva meses con el tema en la agenda, tratándolo paso a paso, sin prisa pero sin pausa, y que cree que la concentración en el hotel La Torre Golf Resort & Spa es un buen momento para concretar la operación y asegurar la continuidad del futbolista más allá de junio de 2019.

El director deportivo concede ahora mismo más prioridad a este asunto que a la llegada de nuevos refuerzos. De hecho, la renovación de Jon Ander se antoja una noticia tan buena como si se tratara de un fichaje de empaque.

Por contra, en el caso de otro centrocampista importantísimo para el sistema como es Álex Fernández, Cordero confiesa que la renovación la observa como un tema que llevará más tiempo. De hecho, no vislumbra un acuerdo a corto plazo.

En cuanto al resto de posiciones, insiste en que no cierra la puerta a ningún jugador, a ninguno, aunque a priori pueda parecer que actúa en una demarcación que se halla perfectamente cubierta en estos instantes. Concretando por puestos, admite que buscarán un portero, aunque todavía no está claro qué sucederá con los dos del filial que se encuentran realizando el stage en Murcia, si bien avisa que no urge y puede ser una de las útimas incorporaciones.

Del mismo modo, coincide en la necesidad de buscar a un cuarto hombre para el centro de la defensa, tras la salida de Villanueva y considerando que Carpio, al que se le ha comunicado que no se cuenta con él, está haciendo funciones de central en los amistosos de este verano.

En los extremos, lo que suceda con Álvaro García y Salvi marcará su trabajo, aunque sondea el mercado contando con que abandonarán la disciplina cadista. Y en el ataque, sin duda asume que dar con un delantero goleador costará más que ninguna otra operación. En este caso, según se acerque el cierre del mercado resultará más sencillo acertar a buen precio.