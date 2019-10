La amenaza del Sporting al Cádiz este viernes en el Ramón de Carranza lleva más que nombre, apellido: García. Y, además, por partida doble.

En efecto, el conjunto asturiano se presenta en la capital gaditana con dos jugadores que destacan por encima del resto, dos hombres que traducen su rendimiento a números y se han convertido en piezas fundamentales del sistema de José Alberto.

Por un lado, el joven Manu García, un centrocampista con vocación de atacante que se formó en la escuela de Mareo y que pronto llamó la atención del Manchester City, que se hizo con sus servicios en 2013. En su apuesta por regresar a Primera, el club de El Molinón tiró la casa por la ventana el pasado verano al pagar cuatro millones de euros al equipo que dirige Pep Guardiola para recuperar a su canterano.

La apuesta parece haberle salido bien porque Manu está brillando con luz propia. Tercer integrante de la plantilla en minutos sobre el césped, el joven, de 21 años, cuenta con la ventaja de que el técnico lo conoce bien de su etapa en las escalas inferiores. Quizás por ello está explotando mejor que nadie sus virtudes, que por el momento le han permidido marcar dos goles y, lo más importante, impregnar de un estilo a los rojiblancos.

Por su parte, Aitor García al fin tiene motivos para sonreír. El ex cadista, que no pudo triunfar de amarillo y optó por la cesión como fórmula para reencontrase con su mejor versión, lo intentó primero en el Rayo Majadahonda y después en el Sporting, en el que ahora, ya desvinculado del club gaditano, al fin triunfa.

De hecho, el onubense se ha ganado un puesto en el once titular, es de los que más participa y se ha convertido en el máximo goleador del conjunto gijonés, con cinco tantos. Tiene en el punto de mira a su ex equipo, aunque ha dicho que si marca no lo celebrará.