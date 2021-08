Galardón merecido para Fali

El jugador del Cádiz CF Rafael Giménez Fali acudió a las instalaciones del recinto deportivo de Villanueva Golf para recoger el trofeo entregado por la Peña 'Fernando Baguetina', con la presencia del presidente, Manuel Vizcaíno, el vicepresidente, Rafael Contreras y el entrenador, Álvaro Cervera.

Fali se mostró contento e ilusionado con el premio. "Agradecido a todos los que han votado, a todo mi equipo, que gracias a ellos las cosas salieron bien el año pasado y esperemos que también salgan este año. La verdad que muy ilusionado y más de la persona por la que viene. Muy agradecido de corazón por haber ganado este trofeo".

Vizcaíno alabó la figura de Fali. "Demuestra ese espíritu con el que se ha forjado este equipo durante años. El espíritu de 'La lucha no se negocia' que engendró el míster, de pelear de verdad por cada balón, de luchar por el escudo, por un idea que es la nuestra y es la que defendemos y vamos a seguir defendiendo".

El presidente tuvo palabras para Fernando 'Baguetina'. "Fernando era la voz de la grada, aparte de amigo mío por supuesto. Nosotros vamos a aprovechar que rememoramos a Fernando Baguetina con que una de las claves para haber crecido es haber escuchado a la grada, y vamos a seguir haciéndolo. Nosotros vamos a seguir escuchando a la grada porque es la que nos pide crecer y es la que nos pide dar pasos adelante".

Por último, el presidente del Cádiz CF se mostró ambicioso. "Si nosotros hacemos las cosas como se han hecho toda la vida, saldrán como han salido toda la vida, y nosotros queremos un Cádiz grande y un Cádiz en Primera División. Queremos un Cádiz que consiga objetivos y no queremos ser el equipo pobre que siempre las ve venir. Los pasos adelante no tienen discusión, no se va a negociar la lucha con crecer. Vamos a crecer para convertir esto en un club para sentir orgullo de él".