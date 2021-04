Gabriel Paulista: "Diakhaby estaba fuera de sí"

Gabriel Paulista ha asumido en la historia el papel de actor principal en la defensa de su compañero en el Valencia. Sobre el césped del Ramón de Carranza, fue el encargado de gritar mirando a una cámara que Cala había insultado a Diakhaby. Su comportamiento no varía como se demuestra en sus afirmaciones, ejerciendo como 'abogado' principal de su compañero.

"Cuando pasó todo escuché a Diakhaby decir 'árbitro, me llamó negro de mierda'. El balón estaba cerca de nuestra área. Miraba a Diakhaby y al partido, y pedía que tiráramos el balón fuera. Hubo un momento en el que yo también quise salir de mi zona y el balón lo teníamos cerca", explica antes de proseguir que "robé el balón, lo tiré fuera y fui a defender a Diakhaby que estaba con varios jugadores del Cádiz CF".

En su exposición de los hechos, Gabriel Paulista ha afirmado que "vi que estaba muy enfadado, fuera totalmente de sí". "Intenté protegerlo y calmarlo. Ahí fue cuando pudo calmarse y pudo hablar con el árbitro". Son las palabras de un compañero de equipo que vivió muy cerca lo que denuncian desde Mestalla.

En cuanto el Valencia se retiró a los vestuarios provocando la suspensión temporal del encuentro contra el Cádiz CF, Gabriel Paulista cuenta cómo se sucede todo. "Llegó información al vestuario que si salíamos del campo perdíamos el partido y podíamos perder puntos en LaLiga. Diakhaby dijo que no quería eso, que quería que volviéramos al partido. Así lo hicimos y estamos a su lado".

En la parte final de su reflexión, el valencianista agrega que "no se puede ofender a una persona de esta manera". "En un campo pueden pasar muchas cosas, pero este tipo de cosas no pueden suceder. Es una falta de respeto al ser humano. A mí me da igual mi color o el de mi compañero. Somos todos iguales y estas cosas no pueden suceder más. Tenemos que tratar a todo el mundo igual".