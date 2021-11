La Fundación Cádiz CF se une un año más a los actos de la semana por la tolerancia

La Fundación Cádiz CF está implicada al máximo en la celebración de la semana por la tolerancia, que se está desarrollando en estos días con motivo del Día Internacional para la Tolerancia (16 de noviembre).

La entidad cadista ha realizado un encuentro con el estadounidense Sergio Scutt, que está de regreso por tierras gaditanas, para potenciar el programa contra el racismo que puso en marcha hace varias temporadas y que tiene el lema 'El negro pega con todo'.

Pepe Mata, gerente de la Fundación, acompañado por Antonio Caro, responsable de proyectos, recibieron a Sergio Scutt para estrechar lazos y recordar la importancia del programa 'Black Goes with Everything'. La idea es muy clara, ya que el principal objetivo es crear conciencia a nivel mundial entre las personas de que todos podemos coexistir en armonía independientemente del color de su piel.

Una vez más la Fundación Cádiz CF tiende sus manos a la sociedad, en este caso para respaldar con su marca un programa contra el racismo que arrancó hace algunos años.