Cuando Fali firmó por el Cádiz CF hace diez días, el defensa central pasó del drama del descenso a Segunda División B en su anterior equipo, el Nástic de Tarragona, a ilusionarse con la posibilidad del ascenso a Primera con su nuevo conjunto.

El valenciano llegó con las pilas bien cargadas gracias al protagonismo que tenía en su anterior escuadra y su proceso de adaptación al Cádiz fue tan rápido que en su estreno pareció que llevaba toda la vida vestido de amarillo y azul.

Fali debutó poco después de su aterrizaje debido a las bajas que se acumulan en el centro de la zaga cadista. Con Pantic fuera de combate y Marcos Mauro en proceso de recuperación de una lesión muscular, las molestias que arrastraba Sergio Sánchez abrieron al recién incorporado la puerta de la titularidad en un partido de altos vuelos.

Las frecuentes apariciones del Osasuna en ataque obligaron a trabajar a destajo a la retaguardia del Cádiz. Y ahí apareció el último en llegar, como si llevara medo centenar de encuentros en el conjunto de Álvaro Cervera. Despejó todos los balones por tierra y aire, siempre bien posicionado. No dio concesiones al rival y se desenvolvió con autoridad. Si tuvo los normales nervios del debutante fueron inapreciables.

Le tocó estrenarse a Fali delante de la afición y no sólo no desentonó sino que dio un paso al frente, toda una llamada para continuar en el once el próximo fin de semana.

Con su positiva irrupción en la escuadra gaditana, Fali se lo pone difícil a Cervera. El entrenador vuelve a disponer de margen de elección en eje de la defensa