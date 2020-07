Edu Ramos, centrocampista del Cádiz CF, hizo su particular balance de la recién concluida temporada, la del regreso a la élite del fútbol español después de 15 años desde el último ascenso. El malagueño enfatizó en que la "temporada ha sido muy completa". "Hemos realizado un trabajo muy bueno durante el año y la recompensa la tenemos ahí. Estoy muy contento".

Según entiende el pivote, el mejor recuerdo es "la reunión en El Rosal que tuvimos para ver el partido del Zaragoza -contra el Oviedo- y disfrutamos como una familia que somos", añadiendo que en el plano particular se queda "con lo colectivo, a pesar de que he tenido mis momentos buenos y también malos". Y es que el ex cordobesista no ha tenido la participación que esperaba y sólo la lesión de Jn Ander Garrido le dio alguna oportunidad más después del confinamiento.

Edu Ramos no tiene reparos en mirar el futuro, lo que supone la próxima campaña. "Trabajamos para esto, que es jugar con los mejores del fútbol español y sería maravilloso jugar con la camiseta del Cádiz en Primera y disfrutar de esta maravillosa experiencia".