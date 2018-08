Edu Ramos está al caer

El Cádiz y el Córdoba han alcanzado un acuerdo verbal para que Edu Ramos juegue en el conjunto amarillo esta temporada. El límite salarial que impone LaLiga impide al club cordobés inscribir al centrocampista, que para poder ejercer su profesión no le queda otro remedio que cambiar de destino pese a que se encuentra a gusto en su actual equipo. Tiene todas las papeletas para vestir de amarillo y azul si finalmente ese acuerdo verbal se transforma en un acuerdo plasmado en un documento.

La fórmula para que Edu Ramos forme parte de la disciplina del Cádiz no es sencilla. En ese punto definitivo se hallan las partes implicadas: los dos clubes y el jugador. Lo más lógico en principio sería pensar en una cesión, pero esa opción no es posible precisamente porque el futbolista no está inscrito. Los clubes están inmersos en plena negociación a sabiendas de que, si nada se tuerce, al final llegarán a un total entendimiento antes de que el mercado de fichajes eche el cierre la noche del próximo viernes.

Una posibilidad es que el jugador llegue libre al conjunto gaditano para firmar una temporada con el compromiso de regresar al Córdoba el próximo curso para cumplir los dos años de contrato que en su día había rubricado con el equipo de la ciudad califal. Esa sería la intención de los verdiblancos para garantizar la vuelta de un futbolista importante y querido por la afición. Pero hay otras variantes sobre la mesa que son objeto de negociación.

Hay varias opciones abiertas que son las que exploran los dos clubes, que apuran las últimas hora de mercado para buscar una solución idónea que satisfaga a todas las partes. Si hay sorpresas, el medio defenderá el escudo cadista en el ejercicio 2018/19.

Malagueño de 26 años, Edu Ramos en un medio de corte defensivo que la pasada temporada resultó clave en la salvación del Córdoba. Puede actuar de manera puntual de defensa central y esa polivalencia es uno de los factores que ha llevado al Cádiz a fijarse en él para reforzar una plantilla en la que habrá más incorporaciones antes del 1 de septiembre.

La entidad cadista ha echado las redes también sobre el extremo zurdo Jairo, que está a punto de aterrizar cedido por el Girona aunque faltala confirmación oficial por parte de los dos clubes. El canario apuntalará una poblada banda izquierda, en la que deberá competir con Manu Vallejo y Juan Hernández.

El remate de la plantilla será el fichaje de delantero e incluso dos si el mercado lo permite y si hay salidas de jugadores que se desenvuelven en esa posición. La duda es si continúan Carrillo y Dani Romera. Todo es posible hasta el final.

El director deportivo, Juan Carlos Cordero, trabaja a destajo para terminar de definir un plantel en el que la puerta está abierta para las entradas y las salidas. Una de las incógnitas está en el lateral izquierdo. A día de hoy no es segura la marcha de Brian Oliván. No es un caso de fácil solución. El entrenador, Álvaro Cervera, ha reconocido públicamente que prefiere que el jugador se vaya, aunque todo depende de si el club le encuentra una salida. El Deportivo de La Coruña ha mostrado interés en el barcelonés, aunque la operación no termina de concretarse y el tiempo pasa. Si no hay avances, podría quedarse al menos hasta el próximo mes de enero.

El que sí deja de pertenecer al Cádiz durante esta temporada es Nico Hidalgo, que ayer puso rumbo a Santander para enrolarse en el Racing -grupo II de Segunda División B- en calidad de cedido. Volverá al comienzo de la próxima campaña. Está pendiente además la salida de Javier Carpio, sin sitio al haber ya dos laterales derechos en el equipo.