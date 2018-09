Edu Ramos: "Al Cádiz nunca se le puede decir no"

Casi con cuatro semanas de retraso, Edu Ramos ha pasado hoy por el acto de presentación en la sala de prensa del Carranza como nuevo jugador cadista. El pivote ha recordado la dificultad que vivió en la parte final del mercado de fichajes. "Fue un verano muy ajetreado. Todo pintaba bien allí y me enteré de lo del límite salarial y que no me podían inscribir. Ya entonces el Cádiz estaba pendiente de mí".

El futbolista no oculta que "tenía ganas de estar en el Córdoba pero no tuve la oportunidad de seguir allí y tenía al Cádiz; y al Cádiz nunca se le puede decir que no".

Edu Ramos ha reconocido que puede actuar de central aunque "me encuentro mejor como centrocampista haciendo un trabajo defensivo fuerte para que luego jueguen los jugones".