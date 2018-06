EMOTIVA DESPEDIDA

Baldomero Mere Hermoso, hasta ahora entrenador del Cádiz B, se despide de la entidad cadista con una emotiva carta que se reproduce a continuación:

He comunicado al director deportivo y al presidente la difícil decisión de no continuar en la temporada 2018-19 al frente del Cádiz CF B. Es una decisión muy personal, meditada y seguramente arriesgada, pero sinceramente pienso que tanto el desarrollo de los jugadores como el mío como entrenador necesitan de un cambio que, aunque doloroso, considero necesario. Lo fácil hubiera quedarse, pero la misma percepción que en su día me pidió llegar, hoy me sugiere salir.

Han sido dos años de una felicidad y un aprendizaje insuperables. Al margen de los dos campeonatos consecutivos en dos categorías distintas y de casi alcanzar la 2ªB (que no dejan de ser números) recordaré sobre todo esta etapa por la permanente ilusión y energía que nos contagiaron "nuestros niños".

Han pasado dos años y uno tiene la sensación de que recibimos niños y soltamos hombres… La cantera del Cádiz CF está muy viva y habéis despertado una ilusión que llevaba años dormida. Mucha suerte en el futuro "Camaleones". ¡¡¡Gracias por estas dos temporadas!!!

Me gustaría agradecer en primer lugar a la dirección del club el ofrecerme en su día este bendito cargo y las innumerables facilidades ofrecidas en estos dos años para que nuestro día a día se asemejara al de un equipo profesional. Manuel Vizcaíno, Quique Pina, David Navarro, Jorge Cobo, Javi Manzano, etc.…

Quiero agradecer especialmente a un profesional como Juan Carlos Cordero su atención conmigo. Ha sido un privilegio y aprendizaje constante trabajar a tu lado. Tienes la virtud de los grandes generales: Imponerte sabiendo escuchar.

Las gracias también a los empleados del club. Al doctor, fisios del primer equipo, a la gente de la cantera, a los Danis, a Salvi, José Grima, Carlos, Javi chófer y tantos y tantos…

A la afición del Cádiz CF, por su apoyo constante al equipo.

Finalmente, a los más damnificados con mi decisión… Mi cuerpo técnico; Chamo, Buyo, Pipi, Jesuli, Álex, Juan Antonio y Adri. Gracias por vuestro enorme trabajo y por aguantarme cada día durante estos dos años.

Termino agradeciendo a una leyenda del cadismo como Raúl López su lealtad y cariño por mí en este tiempo. Crees más en mí que yo mismo. Fuiste mi compañero de equipo, muchos años después mi jugador y ahora mi ayudante. Si por algo fue difícil esta decisión fue por la certeza de saber que dejaré de trabajar contigo cada día.Ojalá pueda cumplir algún año nuestro sueño. ¡¡¡Me marcho para intentar crecer soñando con nuestra vuelta a tu lado!

Muchas gracias viva el Cádiz CF.