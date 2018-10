Difícil solución en el lateral izquierdo

Cuestión muy, muy espinosa: la banda izquierda. Cervera lo sabe pero mantiene el tipo al contestar. "Ahí tenemos un problema", asume sin titubear, y concreta: "Nos cogen la espalda en la banda izquierda".

Por si alguien se atreve a discutir lo que sin datos es una evidencia, el entrenador tira de archivo, de los apuntes del cuerpo técnico, del seguimiento pormenorizado que se hace de cada futbolista y de cada partido: "Un alto porcentaje de los goles que nos hacen llegan por esa zona. Pensamos que lo podíamos corregir, pero no ha sido así y tenemos un problema". ¿Sustituir a Matos por su relevo natural puede ser la solución? Cervera niega con la cabeza y con un argumento incontestable: "Con Brian también teníamos ese problema".

Sin cambiar de banda pero en una posición más adelantada, el preparador también habla de Jairo y de la buena impresión que causó ante el Nástic, en su estreno. Lástima que "no está para salir de principio; el propio jugador me dice que por ahora no aguanta más de media hora".

¿Sopesa la posibilidad de colocar juntos a Jairo y Vallejo? No lo descarta, "quizás, con Manu más por dentro", aunque matiza que "no nos interesa quitar a gente que defiende. Hay que tener cierta armonía".

Finalmente, sobre la ficha vacante de Juan Hernández, se limita a responder que "tengo algunos nombres que me han dado y sé que se está trabajando. Y sí, efectivamente, se está hablando de un jugador de corte ofensivo".