Álvaro Cervera acaba de atender a los medios de comunicación como previa del encuentro del domingo en La Coruña. El técnico del Cádiz ha valorado el estado de su equipo, el potencial del adversario y las opciones de meter la cabeza al final en la zona de play-off.

"Físicamente estamos mejor que otros años. Se ha notado un cambio propiciado por el preparador físico y nosotros por nuestra intensidad llegamos un poco justo al final. Lo ha hecho bien y eso quiere decir que podemos competir los partidos". Y ha agregado sobre la actualidad de su plantilla que "están todos recuperados para entrenar, no para jugar", lo que señala a Salvi, Marcos Mauro y David Carmona, quienes se han unido al grupo en el día a día. "No es una contradicción, ya que tienen el alta médica pero no cuentan con nivel deportivo para jugar. Salvi es el que está más cerca de poder jugar, pero para Marcos (Mauro) y Carmona todavía es pronto".

Los apercibidos de sanción, nombrándose a Kecojevic y Alberto Cifuentes, es una inquietud con la que tiene que aprender a convivir el preparador. "A estos niveles todos llegan justos de tarjetas, pero es verdad que si perdemos a un jugador, hay sitios del equipo en los que tendríamos problemas".

Cervera se ha extendido a la hora de hablar del adversario del domingo: "El Deportivo, con el cambio de entrenador perdió los dos primeros partidos y ganó los otros dos. Al Zaragoza le ganó al final, aunque seguro que querrán mejorar su juego. Por jugadores, el Dépor está entre las dos o tres mejores delanteras de la categoría. Los buenos equipos volverán a ganar y este es un buen equipo que juega en un buen campo. Está proyectado para ascender. Iremos con nuestras armas a intentar ganar", agregando que no tiene dudas de la cara que dará el conjunto gallego. "Cuando juega en casa un equipo como el Dépor, va a tirar para arriba, y más sabiendo que si robamos no tocamos mucho. Vamos a sufrir mucho, tendremos nuestras posibilidades pero vamos a sufrir".

Igualmente se le ha cuestionado por las opciones que tiene en ataque, una vez que el lunes pasado sorprendió dando la titularidad a Mario Barco, que llevaba muchos meses sin salir de inicio. "Los entrenadores siempre tienen dudas. Tengo cinco delanteros para elegir y siempre tienes dudas".

Ha explicado lo que podría suponer sumar un punto en Riazor. "Los empates pueden valer o no según lo que hagan los demás. No cabe duda que es sumar pero al final dependes de los demás", momento que ha aprovechado para puntualizar que "con 67 ó 68 (puntos) tendríamos que estar". "Un año nos metimos con 64 y otro no. Hay que ganar, como mínimo, dos partidos", añadiendo que la cita en tierras gallegas "es clave porque es la que viene; te puede sacar del play-off y enrarecer el ambiente". Precisamente del ambiente en el equipo, ha dicho que "es bueno ya que estamos en la mejor posición de los tres años; la gente es ambiciosa y tiene ganas".

Cervera ha regresado a la cuestión de los puntos para apuntar que "yo no criticaría la campaña del Cádiz con 67 ó 68 puntos aunque no jugara el play-off". "La temporada sería buena y si se juega la fase de ascenso, muy buena".

Para acabar, ha dejado algunas claves de lo que espera de sus pupilos. "Seguir siendo un equipo defensivamente muy bueno, tener alguna falta y que a Machís le dejen espacios", aclarando que "todos los jugadores hacen que todo eso sea clave; los demás hacen que eso sea posible".