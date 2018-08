Deficiencias no paliadas

El defensor del abonado del Cádiz, José Manuel García, ha emitido una carta abierta en la que explica las propuestas que ha realizado al club desde que asumió las funciones hace un año y que aún no están solucionadas pese a que las ha solicitado en diversas ocasiones. Son situaciones incómodas que sufren un buen número de espectadores que suelen acudir de manera habitual al estadio Ramón de Carranza para animar a su equipo. Se trata de paliar una serie de deficiencias que no acaban de ser arregladas pese al transcurso del tiempo. "Las peticiones siguen sin estar resueltas por diversos motivos aun siendo solicitadas en nuestras constantes reuniones y aun reiterándome en ellas insistentemente", asegura la persona que ejerce de representante de los poseedores del carné.

La carta, lanzada en las redes sociales, va dirigida también a las cuentas de twitter del Cádiz y del alcalde, José María González. La entidad cadista tiene la concesión del estadio, que es del Ayuntamiento. Entre uno y otro, la casa sin barrer y los aficionados sufren incomodidades cuando asisten a un espectáculo por el que pagan.

Una de de las carencias, según expone el defensor del abonado cadista, es que siguen sin estar disponibles en el estadio Carranza los ascensores para los aficionados con minusvalía. Otra son las goteras (incluso con óxido) en ciertas localidades aun no siendo día de lluvia. El defensor del abonado se refiere además al estado de los cuartos de baño, donde no hay pulsadores, papeleras, luces, salideros de agua… Pero hay más problemas en los aseos. "Hay baños que no están bien identificados y los de los minusválidos son usados indiscriminadamente por todo tipo de usuarios que olvida que quien debe usarlos han de sentarse en ellos".

Otro de los problemas está en filas 12 gradas bajas de Preferencia, Fondos y otras localidades del estadio, donde hay excrementos de aves antes y durante los encuentros. Es un "problema que afecta a un buen número de abonados. Es insalubre, molesto y desagradable".

El defensor del abonado ha informado también al club de quejas referentes a "la suciedad principalmente en localidades y en cristaleras que impiden la correcta la visión".

Pide además que la megafonía del Carranza "sea equitativa para todas las gradas y arreglar altavoces que emiten sonidos molestos". Propone además crear un estadio sin humos, "dejando la zona de los vomitorios disponible para los aficionados que quieran fumar durante los encuentros".

El defensor del abonado explica además que hay abonados no residentes en Cádiz que "no pueden adquirir promociones de entradas, no pueden beneficiarse de las promociones de la tienda oficial… promociones que si no se acude personalmente no se pueden disfrutar".

El portavoz de los abonados del conjunto amarillo pide también la digitalización de la venta de entradas y/o abonos, a la vez que reclama "un programa eficaz para favorecer el cambio de localidades. Renovar este sistema dando nuevas posibilidades y mayores opciones para ello. Se ha demostrado que guardar cola durante horas no es efectivo y cuanto menos precario".

García explica que la posición del defensor del abonado "es de carácter altruista" y recalca que "no soy empleado del club, por lo que no recibo remuneración alguna. Es por ello que represento a los aficionados sin intereses propios ni de terceros. También quiero expresar que otras muchas peticiones han sido atendidas y que la atención recibida por el club y su personal ha sido grata y correcta. He de agradecer a la Federación de Peñas su apoyo constante a esta causa".

El defensor del abonado se dirige al club y al Ayuntamiento: "Reclamo mediante este escrito sean atendidas estas peticiones por parte del Cádiz Club de Fútbol y/o por el Ayuntamiento de Cádiz como propietario del recinto, quien quiera que fuera responsable de según qué petición. El club ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones que el abonado cadista es un privilegiado, por ello se pide que lo sea también de hecho. Los aficionados cadistas merecen su atención y como abonados o asistentes con entrada pagan por un servicio que en ocasiones no están disfrutando. Es merecedor que nuestros aficionados presencien los encuentros en nuestro feudo sin que estos aspectos condicionen su asistencia o permanencia en el estadio tras haber pagado por su acceso".