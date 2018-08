David Gil se queda y el misterio sobre otro posible traspaso

El mercado de fichajes entre en la recta final y el entrenador, Álvaro Cervera, espera que con el traspaso de Álvaro García se agilicen las entradas en la plantilla. El técnico anunció el jueves que el portero David Gil ha renovado y se queda como profesional en la plantilla. En principio no llegarán más cancerberos.

Uno de los fichajes -entre los tres y cinco que aún pueden aterrizar- puede ser algún futbolista de banda "que nos mejore, si puede ser que sea alguien de más contraste". Manu Vallejo se queda en el equipo. "Veremos si juega más o menos. Yo siempre lo he visto como un jugador de banda", expuso el preparador cadista, que anunció la intención del club de contratar un jugador que pueda desenvolverse como defensa central y como centrocampista. ¿Con el perfil de Edu Ramos -jugador del Córdoba-?, fue preguntado el técnico, que reconoció que ese es el perfil.

Cervera fue preguntado también por Álex Fernández y su respuesta no pudo ser más contundente: "Lo ves y es un chico modélico en todo. Es un pilar para nosotros, como José Mari, difícil de reemplazar. Si hay alguna situación con Álex -acaba contrato en junio de 2019 negocia su renovación- que se resuelva. No me gustaría que se lo llevasen".

Y para terminar dejó una frase con un rastro de misterio."No sé si habrá algún traspaso más, hay algún movimiento aunque no se si será a corto plazo", soltó el entrenador. ¿Se refería a Salvi?