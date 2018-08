Cuenta atrás en busca del gol

Una situación similar a la de hace un año. Es el escenario que tiene por delante el Cádiz cuando alcanza el último día del mercado veraniego de fichajes y tiene la tarea, harto complicada, de dar con un '9' que garantice los goles que dio hace dos campañas Alfredo Ortuño y que no tuvo el equipo la pasada temporada. Muchos han sido los intentos desde antes de acabar el último curso, pero mayores han sido las decepciones por no encontrar o poder traer ese perfil después de truncarse varias negociaciones en las que don dinero terminó por marcar la diferencia.

Cuando la maquinaria cadista se puso a tope en marcha en el momento en el que los de Álvaro Cervera acabaron el encuentro en Granada, de la última jornada de la Liga 2017-18, era sabido por todos que la necesidad principal apuntaba a hacerse con los servicios de un delantero que tuviera lo que buscan todos los equipos, gol. Tarea dura en un mercado con limitaciones por la economía cadista y que se ha ido empinando como una cuesta interminable ahora que restan horas para que el plazo de contrataciones toque a su fin. Dos jornadas de Liga han transcurrido y el mal del remate ha salido a relucir en un equipo amarillo que sigue su guerra particular con ese momento único para los atacantes.

La única apuesta ofensiva del equipo ha sido, hasta el momento, Mario Barco. El ex del Lugo está asumiendo la responsabilidad en la delantera por delante de otros compañeros de posición que no le están haciendo sombra. Dani Romera y José Ángel Carrillo están por detrás de Barco en este arranque de competición. Y el rendimiento del ex del Lugo no está siendo malo, ya que ha dejado detalles de oficio y de entenderse bien con otros compañeros. Pero siempre, de fondo, está el problema principal llamado gol. Para Mario Barco, es la segunda campaña en la categoría de plata y en la primera hizo cinco goles. Su mejor registro fue en la 2016-17, cuando anotó en Segunda B 13 goles defendiendo la elástica del Pontevedra.

Carrillo tampoco invita al optimismo en cuanto a su balance anotador; cinco goles la pasada temporada, ya en el Cádiz, y ocho entre las dos anteriores en el filial del Sevilla, que tampoco son registros para sacar pecho.

En cuanto a Dani Romera, pobre papel en su estreno como cadista el año pasado al firmar cuatro tantos entre Liga y Copa del Rey. Pero en su caso venía de un excelente curso en Segunda División B con el Barcelona B, con 18 goles entre la fase regular y el play-off que llevó al filial azulgrana al ascenso. Sin olvidar que su primera campaña en el Barça B la saldó con seis tantos.

Los nombres que se han cruzado en el camino del director deportivo, Juan Carlos Cordero, han sido numerosos aunque algunos casos estuvieron mejor posicionados y el interés resultó mayor. Destaca el de Alfredo Ortuño, que nada más acabar la campaña última ya aparecía marcado en rojo por el dirigente murciano. Ortuño conocía la casa, al entrenador, muchos compañeros, la afición y el sello tan particular del Cádiz desde que Cervera es su guía. Su pasado cadista era su mejor aval, pero no hubo manera de llevar a buen puerto aquella posibilidad hasta que el Albacete apostó más que nadie por tenerle por segunda vez en su proyecto.

Tampoco hay que olvidar a Joselu, ex del Granada y del Lugo. Muy deseado en el Ramón de Carranza, pero hizo las maletas en Los Cármenes para dejarlas en el Carlos Tartiere de Oviedo. No hubo forma de que se quedara en suelo andaluz. Con el adiós a este ariete se desvanecieron muchas esperanzas.

El círculo del mercado veraniego de fichajes se completa esta próxima madrugada, cuando LaLiga echará el telón a esta primera parte de incorporaciones. Son pocas las horas que restan para que Cordero sea capaz de sacar un conejo de la chistera y contente la gran demanda del cadismo y del equipo en forma de un delantero goleador.