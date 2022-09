Cristian, el enfermero del Cádiz CF-Barcelona: "No robé nada. Avisé que me llevaba la maleta"

Otro capítulo más en la rocambolesca historia que rodea a las intervenciones sanitarias en el Cádiz CF-Barcelona. Un hombre sufrió una parada cardíaca el pasado sábado 10 de septiembre mientras veía el partido. Desde ese momento, voluntarios de la Cruz Roja, médicos profesionales y otros aficionados fueron a darle primeros auxilios.

Uno de ellos, fue Cristian Cornejo, quien se identificó a este medio como enfermero de los Servicios de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU). La actuación de este, como las de muchos otros, valieron para facilitar la intervención posterior del 061. Según ha podido saber este periódico, el hombre sigue en el hospital Puerta del Mar de Cádiz estable y lejos de la gravedad. Si ya era dramática la situación con un hombre infartado, al mismo tiempo un operador de cámara se desmayó en la grada de Tribuna Alta. Activó todas las alarmas.

Las imágenes de Cristian corriendo con una mochila roja por el césped del Nuevo Mirandilla ya son famosas. En ese momento, esprintaba para atender al operador de cámara que se había desmayado en Tribuna Alta. En Fondo Sur, el 061 seguía trabajando en salvarle la vida al infartado. Precisamente, esa mochila la echó en falta el médico del 061 encargado de esa atención. Tal como contó en Twitter, cuando quiso hacer uso de los materiales para continuar con su intervención vio que la mochila no estaba, que se la habían llevado. El dedo apuntó rápidamente a Cristian Cornejo.

Christian: "No robé nada. Avisé que me llevaba la maleta"

Este periódico intentó sin éxito contactar con Cristian Cornejo para conocer su respuesta, ante las acusaciones vertidas contra él. Aún así, se ha podido encontrar un comentario a una publicación de Facebook donde este mismo niega haberse llevado la mochila sin permiso. Cornejo admite que cogió la mochila "porque no sabía lo que se iba a encontrar cuando llegase a la otra punta del estadio".

El revuelo causado por esta situación es tal que él mismo decidió defenderse en redes sociales. De tal forma que contestó así a otro internauta que dudaba de la validez de su actuación: "Era desesperación, obviamente. No sabía lo que me iba a encontrar cuando llegase al otro punto del estadio. Y no, no robé nada. Que avisé que me llevaba la maleta. Es más, luego, me quedé en las inmediaciones del estadio, para devolver personalmente al 061 la maleta que tenía, y así lo hice".