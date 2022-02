Convocatoria del Cádiz CF ante el Getafe: tres ausencias

El Cádiz CF desarrolló el viernes 18 de febrero el último entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de El Rosal (en el término municipal de Puerto Real) del que posteriormente salió la convocatoria para afrontar el importante partido contra el Getafe que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) el sábado 19.

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, no tuvo que hacer ningún descarte al no poder entrar en la lista tres jugadores que arrastran problemas físicos. Son los casos del lateral derecho Iza Carcelén, el delantero Florin Andone y el centrocampista Álex Fernández. El portuense y el rumano ya habían sido bajas en el anterior compromiso. En el caso del madrileño, se dañó el ligamento de una rodilla esta semana y no se halla en condiciones óptimas para poder participar en el encuentro de la 25ª jornada de Liga.

Sí están en condiciones de jugar Fali y Fede San Emeterio, ausentes en las últimas citas pero ya recuperados de sus respectivas lesiones y por tanto preparados para regresar a la competición después de haber trabajado con normalidad con el grupo a lo largo de la semana.

El preparador cadista recurre a todos los futbolistas disponibles para confeccionar una lista compuesta por 23 efectivos, justos los que pueden tener cabida en el acta oficial del encuentro. No hay jugadores del filial en la convocatoria.

El técnico dispone de sobrado margen de maniobra para diseñar el once inicial que buscará la primera victoria en casa de la temporada 2021/22.

Los 23 elegidos para el trascedental duelo contra el Getafe son los porteros Jeremías Conan Ledesma y David Gil; los defensas Carlos Akapo, Fali, Varazdat Haroyan, Juan Cala, Luis Hernández, Víctor Chust, Alfonso 'Pacha' Espino y Santiago Arzamendia; los centrocampistas Jens Jonsson, José Mari, Tomás Alarcón, Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz; los extremos Salvi Sánchez, Iván Alejo, Alberto Perea y Oussama Idrissi; y los delanteros Rubén Sobrino, Anthony 'Choco' Lozano, Álvaro Negredo y Lucas Pérez.