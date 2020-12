A dos días de la visita del Cádiz al Celta en la 13ª jornada de Liga en Primera, Álvaro Cervera mantiene dudas más que razonables sobre el once por el que apostará. La histórica y merecida victoria de la pasada semana sobre el Barcelona en el Ramón de Carranza le invita a confiar en los mismos que saltaron de inicio al césped. Sin embargo, la recuperación de efectivos con los que no pudo contar contra los azulgranas también le abre la puerta de introducir alguna variación.

En efecto, el entrenador del equipo amarillo se enfrenta a un auténtico quebradero de cabeza. Para recibir al conjunto de Ronald Koeman no le quedó más remedio que improvisar en algunas posiciones. Con Conan Ledesma como fijo entre los palos, en defensa optó por los habituales Iza y Espino para los laterales y con Fali y Mauro en el eje central al no encontrarse a punto aún Juan Cala. No obstante, la gran sorpresa saltó en la zona ancha al colocar un trivote integrado por Jonsson, Álex Fernández y Bodiger, aunque igualmente prosiguió en el costado derecho al situar a Jairo a pierna cambiada. La banda izquierda en esta ocasión fue para Perea y la punta de lanza, para Álvaro Giménez.

Las circunstancias del encuentro, el transcurrir de los minutos y la evolución del marcador, en suma, propiciaron sustituciones que, a tenor del resultado final, sólo merecen halagos por acertadas. Así, al margen del obligado cambio de Mauro por Alcalá, por lesión del argentino, la necesidad de refrescar el bloque, de dar oxígeno para conservar la ventaja, justificó la entrada de Augusto, Alejo, Bobby y Negredo en lugar de Jonsson, Jairo, Perea y Álvaro Giménez, respectivamente.

Cervera dio de lleno en la diana con sus decisiones. El Cádiz defendió con intensidad, orden y disciplina hasta el pitido final, marcó su segundo gol gracias al ímpetu de Negredo al pelear por un balón en el área culé e incluso pudo anotar algún tanto más en llegadas de Alejo y Bobby. Los cambios fueron un acierto pleno.

Y por si el rendimiento de los once elegidos para comenzar ante el Barça y los que se incorporaron luego desde el banquillo no fuera suficiente para apostar por ellos, la cuestión se complica de manera significativa para Cervera porque varios futbolistas que estaban fuera de combate o sin un estado físico óptimo vuelven a entrar en liza y pueden ser de la partida esta vez, casos de Cala, Salvi y Choco Lozano, entre otros.

Con José Mari y Bobby como únicas bajas confirmadas para el choque de Balaídos, el máximo responsable de la plantilla cadista baraja la opción de dar continuidad a los mismos que de entrada asaltaron la banca ante Messi y compañía o, por el contrario, introducir alguna modificación no ya por imperativo sino por cuestiones tácticas y exigencias del adversario de turno. En Vigo no aguarda un todopoderoso candidato a todo sino un rival directo en la lucha por evitar el descenso. Sin duda un motivo para alterar el titular. O no.