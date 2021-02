Claves de las opciones del Cádiz CF ante la Real Sociedad

El Cádiz CF afronta el domingo 7 de febrero la visita a la Real Sociedad con ánimo optimista pese a las dos derrotas consecutivas y a los tres partidos seguidos sin ganar que arrastra.

La dinámica de los amarillos no es del todo positiva pero la buena imagen que ofreció en el choque contra el poderoso Atlético de Madrid muestra el camino a seguir en el Reale Arena en la cita de la 22ª jornada de Liga.

El cuadro donostiarra tampoco está para tirar cohetes en los últimos tiempos. Enlaza cuatro encuentros continuados sin vencer (un solo triunfo en los diez últimos partidos) y vive su momento más bajo de la temporada después de haber liderado la clasificación durante varias semanas.

La Real lleva tres meses sin ganar en su feudo. Parece una oportunidad propicia para el Cádiz CF, aunque ha transcurrido el mismo tiempo desde la victoria más reciente de los amarillos a domicilio (0-2 en el campo del Eibar).

El equipo vasco no se caracteriza por ser un local muy fiable. Su recorrido en casa es de de tres victorias, cinco empates y un par de derrotas (siete encuentros no ganados), con 14 goles a favor y nueve en contra.

El conjunto de Imanol Alguacil ve también a los gaditanos, un recién ascendido, como una ocasión para remontar el vuelo. Un duelo a priori más complicado para el Cádiz CF por ser el visitante y el equipo modesto. Estas son algunas de las claves para que tenga opciones de éxito en Anoeta:

Portería a cero: El equipo de Álvaro Cervera tiene un problema. Ha recibido gol en 12 de los últimos 13 encuentros (la excepción fue el empate a cero frente al Real Valladolid). Buena parte de sus posibilidades de obtener un buen resultado en territorio donostiarra pasa por el cierre de su arco. Sin goles es más fácil acercarse al objetivo. Es asunto que preocupa mucho al entrenador.

Defensa: Cervera vaticinó el viernes que será un partido más de defender que de atacar. Los gaditanos deberán aplicarse al máximo en la tarea de neutralizar el juego de los guipuzcoanos. La Real tiene un ataque poderoso con Oyarzabal, Isak y compañía que puede aumentar de peligro si David Silva reaparece tras dos meses de ausencia.

No cometer errores: El Cádiz CF ha mostrado una cara sólida que ha echado por tierra en no pocas ocasiones con fallos puntuales. De nada sirve la consistencia si en una décima de segundo todo salta por los aires. Máxima concentración sin errores, líneas juntas, rápida basculación ante la circulación de balón de lado a lado, cierre de espacios por dentro y por fuera. Y no conceder faltas cercanas al área.

Valentía: El equipo amarillo no sólo tiene que defender, con el riesgo que conlleva estar 90 minutos metido atrás. Si no es capaz de respirar con la posesión del balón, tendrá que buscar transiciones rápidas para llegar al área contraria, algo que no consiguió ante los donostiarras en el partido de la primera vuelta disputado en Carranza. La inspiración de Álvaro Negredo puede ser clave así como el aprovechamiento de las acciones a balón parado. La expectación está en el más que posible estreno de Rubén Sobrino, integrante de la convocatoria.

El marcador: El Cádiz CF suele sentirse cómodo cuando no va por debajo en el marcador y las pasa canutas cuando se adelanta el rival. Nunca ha remontado un resultado adverso y a lo máximo que ha llegado es a empatar. Para ganar en Anoeta es requisiro casi indispensable que la Real no cobre ventaja.

El reloj: El paso del tiempo puede favorecer a los amarillos siempre y cuando no vayan perdiendo. La Real Sociedad no atraviesa una buena racha, tiene urgencias y se ve obligada a buscar la victoria.

El arbitraje: Que Pizarro Gómez y el VAR impartan justicia y no se repitan actuaciones que perjudicaron al Cádiz CF, como el reciente partido contra el Atlético de Madrid (con Gil Manzano al frente) u otros como ante el Sevilla, Granada y Elche (los tres en la primera vuelta). Pizarro Gómez ya perjudicó a los amarillos en el duelo de la Copa del Rey contra el Girona. El cuadro catalán venció 2-0 con el segundo gol en posible fuera de juego, un tanto mal anulado a los gaditanos y un penalti no señalado sobre Iván Alejo.