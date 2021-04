Claves de las opciones del Cádiz CF ante el Real Madrid

El Cádiz CF encara el miércoles 21 de abril uno de esos partidos que dan el máximo sentido a su estancia en Primera División. Si el conjunto amarillo regresó a la Liga de las estrellas fue precisamente para enfrentarse, entre otros, al Real Madrid.

Llega una de las citas más esperadas por el Cádiz CF en el estadio Carranza aunque una vez más sin la presencia de público en las gradas. Lo que sí habrá son pancartas de apoyo al mantenimiento de la factoría de Airbus en Puerto Real.

El reto de la escuadra de Álvaro Cervera es mayúsculo. ¿Está en condiciones el equipo amarillo de vencer al Real Madrid? La lógica va a favor de los visitantes, puede puede pasar de todo.

La misión es casi imposible si se comprueban los antecedentes. El favorito es el gigante blanco, metido en la pelea por el título liguero, pero nunca se puede descartar la sorpresa, como sucedió en la primera vuelta, cuando el cuadro gaditano se impuso 0-1 en Valdebebas.

Todo lo que sea puntuar ante el Real Madrid sería una buena noticia. Estas son algunas de las claves para que el Cádiz CF pueda vencer en casa al conjunto de Zinedine Zidane o al menos obtener un empate en su camino hacia la permanencia.

Dinámica positiva: Los amarillos llegan al encuentro inmersos en una buena racha, con tres partidos consecutivos sin perder (triunfos ante el Valencia y el Getafe y empate frente al Celta de Vigo) y 11 puntos sumados de los últimos 18. Los números reflejan que el Cádiz CF es ahora mismo un equipo fuerte.

Férreo sistema defensivo: El Cádiz CF acumula dos encuentros consecutivos sin recibir un gol. Si es capaz de prolongar su estado de solidez, estará en condiciones de ponérselo muy difícil a su oponente. Álvaro Cervera no ha ocultado que su equipo saldrá a cerrar los espacios con la idea de neutralizar el caudal ofensivo de un Real Madrid que irá al ataque porque necesita los tres puntos. Tapar las incursiones de Vinicius y frenar a Benzema pueden ser factores determinantes.

No ir por debajo: Las opciones del Cádiz CF de lograr un buen resultado aumentarán si consigue no verse por detrás en el marcador, como ya hizo en el choque de la primera vuelta. El equipo amarillo se siente cómodo cuando no va perdiendo y sufre si se ve obligado a ir a remolque. Y en caso se verse por debajo, se trata de llegar con vida hasta el último instante del partido.

Acierto: A priori no parece un partido en el que los gaditanos puedan crear muchas ocasiones de gol, por lo que se antoja clave la puntería si genera alguna. Las acciones a balón pueden cobrar una alta relevancia sin olvidar los contragolpes ante los huevos que el Real Madrid pueda dejar en su parcela, sobre todo por el lado de Marcelo.

Bajas: El Real Madrid se presenta en Carranza sin muchos de sus jugadores importantes como Sergio Ramos, Hazard, Kroos, Modric, Valverde, Mendy y Lucas Vázquez. El equipo de Zidane sigue teniendo un enorme potencial (Casemiro, Isco, Benzema, Vinicius, Asensio…) aunque con tanta ausencia es normal que sea algo más débil y el desgaste que acumula el conjunto blanco quizás sea una oportunidad para el conjunto amarillo. Los locales juegan sin Álex Fernández y Alberto Perea, aunque su fortaleza es el bloque.

Sin urgencias: El Cádiz CF tiene bastante avanzada la tarea de la permanencia y no siente presión por sumar. Lo que sí hay son ganas e ilusión. Los jugadores de Cervera cuentan con el el respaldo de los 36 puntos y esta noche tienen poco que perder y mucho que ganar ante un rval que es el favorito y que sí necesita los tres puntos en su pelea por el título de Liga.