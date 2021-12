Cita navideña de la Asociación Canteranos del Cádiz CF

Días pasados la Asociación Canteranos del Cádiz CF, que preside José Ramón Jiménez, celebró una jornada de convivencia para despedir el presente año. Como siempre, mucha emotividad y felicidad en el reencuentro de ex futbolistas y ex técnicos para hablar, a mesa y mantel, de la pasión que les une: el Cádiz CF.

La cita congregó a ex jugadores y ex entrenadores de las secciones inferiores del club cadista para disfrutar de una plácida comida en la que se brindó por los éxitos del equipo amarillo y por un año 2022 repleto de salud y buenas noticias. Como no puede ser de otra manera, hubo un recuerdo muy especial para los compañeros ya fallecidos.

La Asociación Canteranos del Cádiz CF, entidad que agrupa a ex con pasado en las categorías inferiores del club amarillo, destaca habitualmente por un calendario repleto de actividades y compromisos de este grupo que lleva por bandera la convivencia entre esa vieja guardia de 'yogurines' que un día jugaron o entrenaron en defensa de un mismo escudo y sentimiento.

Entre los logros de la Asociación Canteranos del Cádiz CF, destaca la creación del 'Trofeo al Mejor Canterano', que premia la figura de esa promesa que más ha despuntado a lo largo de una temporada. Nadie mejor que los ex del fútbol base amarillo para conceder este galardón.