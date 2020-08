Alberto Cifuentes, capitán del Cádiz CF, escenificó que la ilusión no tiene límites en el regreso del equipo amarillo a los entrenamientos tras las vacaciones.

La pretemporada arrancó con reencuentros y mucha emoción con la que la felicidad que supone empezar en una nueva categoría. "Estoy muy ilusionado viendo las caras de mis compañeros en el primer día de entrenamientos. Estamos desbordantes de alegría", aseguró el portero.

Aunque ha sido diferente regresar con trabajo individual, el vestuario entendió la medida conocida pocas horas antes de comenzar a entrenar. "Lo importante en estos momentos es la salud por encima de todo. Lo importante es que todos los test hemos dado negativos, y estamos preparados para cuando volvamos a entrenar con el grupo al completo", explicó el cancerbero.

No provoca incertidumbre no saber cuándo será el primer partido dada las circunstancias. Cifuentes expuso que "es totalmente entendible que aún no haya fechas. Se tienen que valorar las opciones del calendario, pero lo importante es volver a pisar todos el césped con la ilusión de un nuevo reto".

Cifuentes se convierte en el jugador más veterano de LaLiga Santander, pero nadie le gana a ilusión. "Estoy como un niño pequeño, con muchas ganas de empezar, porque cada día estamos creciendo con este club. El Cádiz CF nos está dando muchas cosas positivas que nos hace estar felices".