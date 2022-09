Cifuentes, tras la derrota del Cádiz CF MIrandilla ante el Mar Menor: "No tiraron a puerta y se llevaron la victoria"

El Cádiz CF Mirandilla sigue sin conseguir la victoria en la Ciudad deportiva El Rosal y cosecha la segunda derrota de la temporada tras caer ante el Mar Menor por 1-3.

Tras finalizar el encuentro, Alberto Cifuentes atendió a los medios de comunicación, aunque no pudo estar en el banquillo debido a la expulsión que sufrió en el partido ante el Cartagena B en la jornada 3.

El técnico del filial no estaba nada contento porque no salió lo que habían trabajado durante toda la semana para intentar llevarse los tres puntos. "Estoy muy frustrado. Han sido tres balones parados, segundas jugadas. Hemos empezado muy bien el partido, pero cada circunstancia a balón parado ha sido negativa para nosotros. En la segunda mitad hemos salido a ganar, te encuentras un gol a balón parado, segunda jugada. Son situaciones que hemos trabajado durante la semana. Me frustra porque este equipo no puede encajar un 0-3 en casa tan sencillo ante un rival que nos ha dejado llegar a su área las veces que hemos querido, que no ha tirado a portería y que se va con una victoria clara de aquí".

El equipo reaccionó con el gol de Diarra, pero ya era demasiado tarde con 1-3 en el marcador. "Hemos hecho el gol relativamente rápido, con mucho tiempo para hacer otro. No sabría contabilizar la cantidad de veces que hemos llegado a última zona, pero tampoco sé cuántos centros se han ido fuera. Es una cuestión de concentración, de determinación, de valentía. Hay que ser valientes, hay que tener claridad. El día grande es el domingo, el día de partido y ahí no podemos dudar, tenemos que ser valientes, descarados, determinantes. Hemos llegado a zona de finalización y solo hemos conseguido poner un par de centros buenos. No podemos dudar los domingos".

El Mirandilla todavía no ha puntuado en casa y Cifuentes cree que es el principal cambio que hay que llevar a cabo. "Tenemos que volver al trabajo para preparar el próximo partido, pero no podemos dejar escapar partidos en casa, oportunidades. Hay que cambiar las penalizaciones que tenemos en los partidos de casa"..