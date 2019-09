El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes en El Rosal la rueda de prensa previa al encuentro contra el Almería, que se disputa el domingo, día 29, en el estadio Juegos del Mediterráneo a la cuatro de la tarde.

La semana: "El equipo está bien, hemos tenido la suerte de entrenar toda la semana y también descansar. Sensaciones buenas ante el Dépor aunque no buen resultado. Tres partidos muy complicados ahora".

La plantilla: "Jugadores de campo tenemos ahora mismo entre 16 y 18. Vamos justos para estos tres partidos. Akapo, Jurado, Edu Ramos y Rhyner no llegan a tiempo. Querol lleva dos días sin entrenar y lo hará el sábado. Quezada ha empezado a arrancar mejor pero todavía no está. Fali irá seguramente a Almería. Iza tiene mano vendada, nadie me ha dicho nada de que haya que tener cuidado".

El líder: "Desde fuera se le ve diferente a los demás, está ilusionado. Está jugando con lo que no pensaba. Entrenador nuevo e ideas claras. Esperemos poder hacer un buen partido".

El Almería, el menos goleado: "No sé si va a ser de los menos goleado y si ahora está arriba es porque está recibiendo pocos goles".

Rotaciones: "He visto partidos hasta de Primera que viajan en chárter y hacen cambios. La gente se cansa y además en el vestuario se tienen que sentir todos protagonistas. Los cambios son buenos para el rendimiento del equipo. En Alcorcón no salió bien. Se deben hacer cambios, a lo mejor siete son demasiados, pero son necesarios con tantos partidos en tan pocos días".

Rival potente: "Es un partido que puede pasar cualquier cosa. Al Almería todo le sale bien. Tiene un trabajo detrás. Intentar ganar y seguir en una línea. A la larga cambiarán las cosas, no sé si para bien o para mal".

El Almería, en manos de un jeque: "Conozco pocas apuestas de ese tipo que hayan salido bien. Gente que imprime una ilusión a la gente. Ojalá les vaya bien, pero a la larga conozco pocas que salgan bien".

Solidez: "Las cosas se hacen como buscamos. El equipo tiene jugadores en el campo que saben jugarla, hay otro más de robo. Los últimos diez minutos ante el Dépor las cogían ellos... Mezclamos muchas cosas y a veces aparece una cosa y a veces otra".

Delanteros: "Van a meter goles y por ahí estamos tranquilos, pero es verdad que necesitamos los goles de los delanteros, ellos necesitan que el equipo juegue de una manera para que ellos puedan lucirse".

Continuidad del proyecto: "Estoy muy a gusto aquí, pero no es habitual que los entrenadores tengan continuidad. Hoy en día en el fútbol lo que gusta es cambiar mucho. A los entrenadores nos gusta la tranquilidad para trabajar. Lo del Cádiz es una rara avis. Seguirán cayendo entrenadores".

Cábala de puntos: "No las hacemos. Es pronto. Es bueno no perder estos tres partidos, pero si tampoco ganamos sólo sumaríamos tres puntos".

Simeone y Cervera, los más estables en el banquillo: "No es casualidad, es un estilo en el que impera el equipo. Para mí Simeone es un referente por las ideas claras, y es bueno tener las ideas claras".

Vizcaíno, conversación pendiente: "Ayer comimos juntos. El presidente tiene las cosas muy claras."