Cervera: "Para nosotros, el público es medio equipo"

Álvaro Cervera estaba satisfecho por las sensaciones, además de la victoria en los penaltis el día del reencuentro con parte de la afición.

"Hemos estado bastante mejor de lo que yo pensaba. Hay cosas externas que nos hacen mejores como el público y el rival. Espero que esto no nos equivoque. Hemos estado mejor. Hay que irse sacando mejores conclusiones pero que no sea siempre porque hay estímulos. Siempre hay que ver cosas buenas, pocas pero que sean buenas.

Apenas vio aspectos negativos. "Cosas malas no hay, pero sí en mi cabeza sé que estos partidos no se parece en nada a la Liga. Hemos tenido la pelota más de lo habitual. Lo malo es que tenemos dos lesionados en el cuádriceps. Arzamendia tiene algo en el cuádriceps, José Mari también se ha hecho daño ahí. Con los cambios hemos cometido un error. Nos dijeron seis cambios más el portero. Luego me he dado cuenta que debíamos haber hecho más cambios. También es verdad que se acerca la Liga y hay que acostumbrarse a jugar 90 minutos".

Del fallo en el gol del Atlético, indicaba: "Últimamente todos los goles nos vienen por fallos propios que cometemos. En estos partidos hay tendencia a intentar algo más, pero en la Liga ya se sabe. Fallos se cometen pero hay que cometerlos en zonas en las que no te metan goles. Si en la Liga pasa, habrá que corregirlo".

Del papel de los canteranos. "Dije que había gente que si se le cuidaba y trataba bien, son chicos que van a llegar. Bastida es uno de ellos. Juega bien al fútbol y es muy joven. Y Chapela, habéis visto lo que es. Ha sacado seis centros sin ser rápido, pero de Segunda B a Primera es un salto grande".

Feliz por ver gente en la grada y por el rendimiento del Cádiz CF. "Volver a ver al público es una alegría. Para nosotros es medio equipo. Ha dado el equipo otra sensación. Sabía que hoy nos ve la gente y eso el jugador lo percibe. Somos un equipo defensor porque así lo concibe el entrenador. Si tenemos a todos los jugadores bien, el equipo tiene muchas más posibilidades de lograr el objetivo".

La posibilidad de que sea habitual que Choco Lozano caiga a banda. "Ahora mismo el Choco es una opción muy real, es rápido. La combinación entre Choco y Perea es tremenda. El año pasado el Choco era una posibilidad. Pero para eso debe venir alguien a la banda para desplazar a Choco al centro".

Para acabar, entona el error del cuerpo técnico en la expulsión de Roberto Perera. "Hubo una jugada en la que salió a protestar muy alterado... y a la calle. Somos un poco..., y hay que calmarse".