Cervera llama a 19 jugadores

Con la sensación de que Álvaro Cervera se lo ha pensado, en la tarde de ayer el club dio a conocer la convocatoria para el encuentro de hoy. Una lista compuesta por 19 hombres y en la que están todos los delanteros que el preparador tiene en la plantilla.

Los futbolistas citados son los siguientes: Alberto Cifuentes y David Gil, como porteros; Rober Correa, Marcos Mauro, Carmona, Matos y Kecojevic, como defensas; José Mari, Álex Fernández y Edu Ramos, como pivotes; Salvi Sánchez, Agra y Manu Vallejo, como extremos; Aketxe, Perea, Lekic, Carrillo, Dani Romera y Mario Barco, como atacantes.

Además de los lesionados Juan Hernández, Servando y Karim Azamoum, Cervera ha confirmado lo que anunció el viernes en cuanto a esperar una semana más hasta contar con Garrido y Jairo. Tampoco se viste de corto Brian, el único descarte por decisión técnica, algo que en Liga tampoco resulta llamativo.

Los 19 hombres que se lleva el preparador son casi los que tiene disponibles y con los que cuenta en mayor medida. El descarte final podría afectar a una de las posiciones de ataque por el elevado número de futbolistas que van en la lista para la línea más ofensiva.

En cuanto al once, no hay que descartar que puedan existir dudas para el lateral derecho, entre Rober Correa y Carmona; el doble pivote con Edu Ramos y José Mari para un puesto junto a Álex Fernández; así como en las plazas de ataque tanto en la mediapunta como la de '9'. Perea, Aketxe, Mario Barco, Lekic e incluso Dani Romera podrían llevar ventaja para pelear por el reparto de dos puestos.

Al margen de elegidos y posiciones, Cervera da prioridad al 'estilo Cádiz', el que quiere en su equipo como sello sobre el rectángulo de juego independientemente de los que al final salgan al césped. Defender, y hacerlo bien, para luego atacar con argumentos es lo que caracteriza a un bloque que tiene un espíritu combativo con sus errores y aciertos. Hoy toca acertar con la portería contraria y salvaguardar la propia. Los once de Cervera serán los de siempre u otros, pero la imagen llevará el cauce por el que 'navega' este equipo bajo la tutela de su entrenador.