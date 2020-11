El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, lamentó la lesión de José Mari durante la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid que ofreció el viernes 6 de noviembre.

El técnico calificó de "mala noticia, no sé si la mala noticia del año", la dolencia del roteño, que se perderá un mínimo de cuatro encuentros tras dañarse la rodilla izquierda en el entrenamiento del miércoles.

El responsable del banquillo afirmó que "al principio nos asustamos porque pensamos que podía ser como la otra vez (en diciembre del año 2017). Esperemos que esté pronto aquí, que sea uno más y que se recupere pronto. Que en lo deportivo lo perdamos le menor tiempo posible, aunque no lo perdemos en la capitanía".

Cervera le da vueltas para decidir quién será el sustituto de José Mari en el centro del campo en el duelo contra el Atlético de Madrid y en los siguientes encuentros. El preparador cadista explicó que "tenemos un problema que se da en el fútbol y hay que buscar soluciones. Es un problema desde el primer día que se lesiona hasta que se recupere, pero ahora hay que pensar en lo que tenemos para hacer las alineaciones. Tenemos a Garrido, Augusto, Álex, Jens… Hay que ver cómo se siente mejor el equipo, esperemos acertar a la primera".

El técnico aseguró que "no cambiaremos el sistema y decidiremos lo que sea mejor para el equipo. Es difícil que cambiemos, mientras podamos defender con dos delanteros no cambiaremos, en el momento que no lo hagamos pondremos a otro tipo de jugador".

Además de José Mari, son bajas para la visita al Atlético de Madrid Nano Mesa e Iza Carcelén. Akapo ha arrastrado molestias pero el viernes se ejercitó con normalidad. Sobre la ausencia del lateral portuense, lesionado en el choque contra el Granada (quinta jornada), Cervera contó que "tiene un problema muscular en el isquiotibial. Intentó volver y sintió una molestia, dio un paso atrás".

Los antecedentes del Atlético de Madrid - Cádiz CF

El partido que el Atlético de Madrid y el Cádiz CF disputan el sábado 7 de noviembre en el moderno Wanda Metropolitano tiene un indiscutible favorito. Por potencial económico y deportivo, el equipo rojiblanco es el que a priori presenta más credenciales para quedarse con la victoria en el choque encuadrado dentro de la novena jornada de Liga pese a que los amarillos no hacen otra cosa que celebrar triunfos lejos del estadio Carranza. Encadenan un póquer ante el Huesca, el Athletic de Bilbao, el Real Madrid y el Eibar el pasado fin de semana. Cuatro de cuatro.

Pero hay otro factor, en este caso con directa relación con la historia, que apuntala aún más la condición de presunta víctima del Cádiz CF y el papel de favorito de los anfitriones. Los antecedentes reflejan con meridiana claridad lo mal que se le dan a los gaditanos las visitas al conjunto colchonero. Un mal trago.

La historia es inamovible pero la escuadra de Álvaro Cervera pretende aprovechar su buen momento para cambiar el rumbo. La misión es difícil, pero no imposible, frente al potente grupo que entrena Diego Simeone.

Las sucesivas comparecencias ligueras de los amarillos en el Vicente Calderón, todas en Primera División, acabaron en derrota con una sola excepción. El balance es demoledor: cero victorias, un empate y 11 derrotas en una docena de encuentros disputados en territorio madrileño entre 1977 y 2006. Traducido en puntos, sería sólo uno de 36. Los locales nunca dieron respiro al modesto que siempre andaba metido en la batalla por la permanencia en la máxima categoría.

El saldo goleador tampoco es nada bueno en las presencias del equipo amarillo en el terreno del Atlético. La diferencia es abismal entre una portería y otra: nada menos que 26 tantos del rival frente a los tres marcados por los foráneos. El promedio de goles en contra es de un poco más de dos por partido; 0,25 a favor.

El Cádiz CF siempre recibe al menos un gol cada que pisa territorio rojiblanco. Sólo hubo un encuentro en el que logró dejar la portería a cero, el del empate que consiguió el 5 de mayo de 1991, hace 29 años y medio, con Ramón Blanco en el banquillo.

Los resultados de las 12 visitas del cuadro gaditano al Atlético de Madrid son los siguientes:

Temporada 1976/77: 4-0

1981/82: 1-0

1983/84: 1-0

1985/86: 2-1

1986/87: 2-0

1987/88: 2-1

1988/89: 3-0

1989/90: 1-0

1990/91: 0-0

1991/92: 5-1

1992/93: 2-0

2005/06: 3-0