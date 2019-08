Nano Mesa ha dejado claro en su presentación de este mediodía que de su llegada al Cádiz tiene una buena cuota de responsabilidad el entrenador, que es quien le relanzó cuando ambos coincidieron en el Tenerife. El futbolista insultar está muy agradecido al técnico y a los compañeros por el recibimiento que le han brindado.

"Tuve muchas ofertas pero desde el principio el Cádiz era una buena opción, la mejor sabiendo del cuerpo técnico que había. Los conozco y sé como trabajan. Cervera ha sido muy importante en mi carrera. Fue el que me permitió dar el salto a Segunda A", ha explicado el delantero tinerfeño.

Ha hablado de sus números discretos en materia de goles en las dos últimas campañas. "Cuando un jugador no tiene confianza se hace más complicado todo. Mis cualidades son buenas y siempre he tenido gol a pesar de lo sucedido en las dos últimas temporadas", y ha añadido que "para mí cualquier puesto es bueno pero soy delantero". "Soy rápido, fuerte al choque y voy a demostrar la clase de futbolista que soy".

En cuanto a su brillante estreno ante la Ponferradina, partido que el Cádiz ganó 3-1, ha declarado que "el míster me convocó y qué mejor que salir y hacer ese gol; estoy muy contento por ello". "Quiero conseguir la felicidad que me falta y este club es muy bueno para eso. Marcar muchos goles y disfrutar de esto", ha apuntado como objetivos para la temporada. Y como buen chicharrero, resta importancia a vestir del mismo color que la UD Las Palmas. "El destino me quiere vestido así; soy del Tenerife pero defiendo a muerte los colores del Cádiz".