El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza para atender a los medios de información telemáticamente. Más que nunca, Álvaro Cervera se mostró crítico con la pobre imagen ofrecida por el equipo amarillo, que salvó un punto cuando parecía abocado a caer derrotado.

Valoración del partido. “Hemos ganado un punto claramente. No hemos estado nada bien. Desde el inicio, no sé si por la colocación o el fondo físico, se veía que ellos eran superiores, llegaban antes, nosotros estábamos muy dispersos, no conseguíamos dar dos pases. Y cuando ha llegado el gol de ellos hemos jugado con dos puntas, esperando un fallo de ellos, y así hemos podido salvar un punto y al final incluso casi ganar”.

Ahora toca meditar. “Tenemos que reflexionar porque hemos querido jugar a lo que siempre y puede que no nos dé en lo que queda de Liga. Creo que hay que replantearse las cosas”.

Un mal Cádiz, un buen punto. “Hemos hecho muy mal primer tiempo, que además es el que hemos jugado como queríamos jugar. Y no sólo con el balón, que a veces nos cuesta, sino incluso sin el balón. Y en la segunda parte, cuando hemos jugado con dos puntas, con Álex de mediocentro, cuando hemos optado por esperar el fallo en vez de provocarlo, les hemos creado un poco más de peligro”.

Cinco cambios en la nueva normalidad. “Espero que cuando pase todo esto volvamos al fútbol de siempre, donde todo se puede controlar más. Ahora se me escapan muchas cosas, que no las he vivido y se me hacen difíciles. Igual tenemos que replantearnos algunas cosas. Ellos han corrido 9 ó 10 kilómetros más que nosotros y ese dato me hace mucho daño. Tenemos que analizar todo, pero así no nos da. Si tenemos que pegar un cambio y ser diferentes, lo seremos, pero robando menos de la mitad de balones que otras veces no nos dará. Tendremos que arriesgar más. Se nota que hay muchos jugadores cansados”.

Peor preparados de lo esperado. “Siempre he creído que en estos partidos puede haber un equipo que gane más de lo normal y otro que pierda más de lo normal. Creíamos que estábamos preparados y el Rayo nos ha demostrado que no es así. Hay muchos datos en contra. Cuando nos hemos abierto a otra cosa es cuando hemos tenido opciones”.

Hacer cosas diferentes... “Hemos salido con cuatro defensas, dos mediocentros, un extremo abierto, otro más cerrado, un mediapunta y un delantero, pero no sé si hemos llegado más cortos que otros, menos preparados de lo que creíamos. Hemos creado más peligro con dos puntas, más desprotegidos. No solemos hacerlo y hemos rescatado un punto. No me gusta la ruleta rusa, no vamos a dar un cambio drástico, pero algo tendremos que hacer”.