Cervera habla de las virtudes del Alcorcón

El entrenador del Cádiz ha pasado por la sala de prensa de El Rosal, donde ha alertado del peligro que le ve al próximo rival de su equipo, el Alcorcón. "Ellos han empezado bien y no han cambiado mucho en cuanto a jugadores. Llevan tiempo jugando juntos y conceden poco. Va a ser difícil", añadiendo que "se verá un equipo de casa y otro de fuera en cuanto a que ellos saben lo que tienen que hacer". "Tienen gente rápida para salir y será un partido que cueste abrir el marcador".

Cervera da por recuperados a Garrido y Jairo, si bien sabe que ambos deben esperar. "Ya hacen todo con el grupo pero no están para jugar porque les falta en el aspecto físico". Ha tenido palabras cariñosas hacia Salvi y ha vuelto a elogiar a Manu Vallejo. "Ahora está mejor. Lo del verano le afectó un poco. Vamos a intentar recuperarlo jugando. Aún no está bien pero ya hace más cosas", ha dicho del sanluqueño, agregando sobre el chiclanero que "está muy bien y me ha sorprendido. Se adapta bien y sorprende con la facilidad con la que se quita al primero que le sale".