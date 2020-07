Cervera: "Estoy fastidiado y muy enfadado"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, estaba muy molesto por lo sucedido no sólo con el resultado sino con las sensaciones que había dejado el choque.

"El balance es de una primera parte donde ninguno quería cometer errores; hubo algún acercamiento en saques de esquina y en faltas, pro no pasaba nada. En la segunda parte ellos han ido más arriba pensando que podían sacar algo y han sacado más por los errores nuestros que por aciertos propios. Hemos hecho tres penaltis y nos han pitado uno. Todo lo que no hicimos en la primera parte lo hicimos en la segunda. Cuando haces muchas cosas, puedes hacer cosas bien y cosas mal. Eso lo digo desde que llegué".

Cervera insistía en que "hemos cometido varios errores, uno de ellos un penalti. Y a partir de ahí con el marcador en contra ha sido imposible".

Pensando en el efecto clasificatorio, explicaba que "tenemos muchas bolas, las propias y las ajenas porque los demás tienen que acertar". "Pero eso me da igual porque no me gusta ver lo que he visto hoy. Es verdad que es difícil jugar estos partidos, hay mucha presión, angustia... pero hay que simplificar. Hemos sido muy buenos por lo simple que éramos".

La radiografía del equipo a la conclusión del choque le llevó a decir que "el vestuario esta fastidiado". "Sabe que hay más posibilidades pero era una oportunidad de oro, era en casa. El partido iba fenomenal, pero ahora están fastidiados. En mi caso, fastidiado y muy enfadado", recalcaba.

No pone excusas a lo que genera la tensión del momento. "El bloqueo es normal, a veces en esta circunstancia juegas más a no fallar. Es lógico. La ansiedad puede y fallan los controles. Pero lo que no se pueden convertir los no aciertos en errores. No es lo mismo no acertar que fallar. Con no acertar no marcas, pero con fallos te marcan".

El hecho de ir perdiendo fue un peso grande. "Con el marcador por detrás nosotros sabemos que históricamente no somos muy fiables. Se necesita buen manejo del balón y no lo tenemos. Los errores se cometen pero el contrario te tiene que obligar a esos errores. No puedes cometerlos tú solos", añadiendo que "vamos a solucionar esta situación pero no podemos dejarla pasar". "Dejamos pasar Granada hace dos años y Extremadura el año pasado. Basta ya de dejar pasar cosas".