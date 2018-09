Cervera, dolido con el despido de Cordero aunque no entra en las decisiones del club

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, no estaba por la labor de entrar a valorar la destitución de Juan Carlos Cordero como director deportivo aunque sí ofreció las impresiones su despido. "No es un tema deportivo", sentenció ayer el técnico a las preguntas formuladas por los periodistas en la rueda de prensa que dio a modo de previa del choque copero contra el Tenerife. La actualiadad manda y cayeron más preguntas sobre el despido de Cordero que sobre el partido del miércoles.

El técnico explicó que el vestuario no se ha hablado del asunto. "Hemos hablado del partido". Eso sí, reconoció, en relación a la marcha de Cordero, que "me duele que alguien se quede sin trabajar, alguien con el que he trabajado codo con codo. Me llevo extraordinariamente bien con él. Cuando alguien que trabaja contigo se va es algo que duele, pero son cosas de club en las que yo no entro. Ha puesto empeño en que las cosas vayan bien".

"Por su forma de trabajar él siempre está aquí y es muy cercano, veía los entrenamientos, la charlas de los partidos, siempre estaba muy al tanto. Habrá gente cercana que está afectada. Son cosas que pasan en la vida y en el fútbol", aseguró Cervera. El entrenador reconoció que "ha sido un verano atípico. Le he visto trabajar como siempre. Todo se ha retrasado mucho pero no porque él no haya trabajado como otros años"

Cervera indicó que no se le ha pasado por la cabeza dejar el banquillo del Cádiz tras el despido de Cordero. "No pienso en bajarme del barco. En el fútbol viene gente y pasa gente. Es una pena pero es así, es una pena que no haya más estabilidad en general".

"Esto tiene que seguir andando. No puedes pararte, pero es verdad que la situación es diferente, no es agradable pero hay que seguir. Al final todo depende de los resultados", añadió Cervera que aseguró que su relación con el presidente es buena. "He viajado a Mallorca hace varios días y he comido con los dos en la misma mesa. Con ellos dos he tenido siempre una buena relación".