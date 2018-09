Cervera, contrariado con Vizcaíno

Al entrenador del Cádiz se le ha cuestionado por las declaraciones efectuadas ayer por Manuel Vizcaíno, en las que decía que todo el dinero recibido por Álvaro García estaba en el banco y que el club era un potencial para acudir al mercado de invierno.

"Me hubiese gustado que ese dinero hubiese estado en el campo, pero se ha hecho lo que se ha podido. No me voy a quejar ahora ni luego. La situación es fastidiosa, es muy difícil. Lo mejor es no decir nada... Es atípico que el presidente diga que somos el equipo con más dinero en el banco. No estoy en contra del presidente, pero es atípico", ha señalado el entrenador en la sala de prensa de El Rosal.