Cervera contempla el peligro

La de ayer fue la quinta comparecencia de prensa de Álvaro Cervera en poco más de una semana, debido a la cita de Copa del Rey del pasado miércoles en Santa Cruz de Tenerife. Al acabar la penúltima sesión antes de la quinta jornada de Liga, el entrenador del Cádiz pasó por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde expuso sus sensaciones tras unos días con mucha carga por los tres partidos y los desplazamientos. Tuvo palabras hacia el lesionado Servando y elogió el potencial del Albacete.

"La semana es muy exigente con los tres partidos y el tema de las lesiones ha dejado gente parada. Han repetido en los tres partidos gente y eso acarreará en más sitios que otros en el aspecto físico", señaló refiriéndose al centro de la defensa y al doble pivote. "El equipo no ha comenzado bien en el aspecto físico, pero poco a poco irá mejor", añadiendo que "José Mari está bien y no lo pusimos -en Tenerife- por evitar una lesión". El máximo responsable de la plantilla cadista habló de la posibilidad de citar al canterano Sergio, pues las carencias de centrales es grande tras la lesión de Servando. "Sergio está jugando en el filial de mediocentro. Con los atacantes que tiene el Albacete, que se le dé la responsabilidad a Sergio no lo contemplamos. Es complicado. Sacaríamos antes a un jugador de otro puesto para darle esa responsabilidad", afirmó apuntando a la posibilidad de que Edu Ramos actuara en esa demarcación.

De la cita en Tenerife, insistió que "fue negativa la primera parte y nos estamos acostumbrando a que el portero sea el mejor, como ya vimos en Mallorca". "Debemos cambiar el chip o seremos más perdedores que ganadores". Dentro del aspecto positivo, nombró a Manu Vallejo, autor del gol que dio el triunfo en el Rodríguez López. "Desde que está, hace las cosas que se le piden. Es bueno que nos ayude". Precisamente la Copa del Rey dejó la lesión de Servando Sánchez, que se viene a unir a las que arrastra el equipo desde la pretemporada. "Garrido está lesionado, a Juan Hernández también lo hemos perdido... Y no son lesiones que formen parte exclusivamente de lo físico. Y lo de Servando fue un golpe tremendo. Es una pena. Una lesión fea. Cuando menos lo piensas estás con 24 jugadores y ahora estamos en cuadro en algunos sitios", agregando sobre la dolencia de Servando que "he podido hablar con la mujer y ha sido más de lo que se esperaba".

Como no podía ser de otra manera, Cervera analizó las condiciones del adversario de mañana, el Albacete Balompié. "Es un equipo revelación que llama mucho la atención del centro del campo en adelante. Tuvo el traspiés de la Copa pero en la Liga está muy bien, con mucha potencia arriba", un argumento evidente con la presencia en las filas castellano-manchegas de atacantes como Zozulia, Manaj o los ex cadistas Javier Acuña y Alfredo Ortuño.