Cervera: "En casa tenemos que hacer algo más"

El entrenador del Cádiz ha confesado no sentirse en absoluto satisfecho con el empate cosechado ante el Oviedo. "Es un gran rival ante el que por momentos hicimos las cosas bien pero en casa tenemos que hacer algo más", ha apuntado con cara de pocos amigos, quizás por la forma de dejarse dos puntos. "El gol de ellos viene de un error nuestro, de estar en el córner en el campo contrario no puede ser que terminemos haciendo una falta innecesaria cerca del área nuestra", ha recordado.

Tras negarse a opinar sobre lo acontecido en el mercado de fichajes, Álvaro Cervera se ha referido a la ausencia de Garrido, que "nos da una estabilidad que ahora no tenemos, pero jugar bien no depende de dos jugadores, tiene que haber juego colectivo, sitios a donde lleves la pelota y de ahí salga bien. Tenemos en ese aspecto muchas dudas".

"Podemos estar contentos de que aquí venga el Oviedo y lo pase realmente mal, pero no me vale con eso. No me cabe que el balón esté en el córner del equipo contrario y nos marquen por una falta que hacemos cerca de nuestra área", ha insistido.