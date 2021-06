Cervera: "He aprendido muchas cosas que yo no sabía"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de Fútbol, fue el último integrante de la plantilla cadista que ofreció sus valoraciones sobre la temporada pasada y lo reproducimos en un día icónico como es el 30 de junio, fecha oficial en la que finaliza la temporada. Cervera es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la gesta amarilla en el retorno a la elite del fútbol español.

El técnico del Cádiz CF comenzó con claridad su valoración: "La temporada ha sido extraordinaria en todos los sentidos y hemos tenido momentos de convivencia muy buenos". En la misma línea agregó que "hemos tenido puntos en los que hemos sido capaces de ver que éramos mejores de lo que pensábamos". "Ojalá podamos repetir a nivel deportivo lo que hemos hecho. No el año que viene solamente, sino años posteriores porque ha sido extraordinario".

¿El mejor y peor momento del equipo? Echó la vista atrás para ver los instantes más destacados del curso y afirmó que "el mejor momento, con el que nos quedamos todos, son las victorias contra Madrid y Barça porque nadie se lo espera", agregando que "el peor momento, sin duda, fue la semana posterior al partido contra el Valencia por el tema de Diakhaby".

Centrando la campaña en el aspecto más personal, apuntó que "ha sido bonito y ha sido duro". "Ha sido complicado por no haber tenido a la gente con nosotros. Ha sido bonito estar y competir en LaLiga Santander. He aprendido muchas cosas que yo no sabía. Ha sido duro porque esta categoría es difícil y no hemos tenido el apoyo externo de nuestra gente".

Las aspiraciones del Cádiz CF cara a la próxima temporada las dijo sin dudar: "Las mismas de este año. Salvar al equipo", al tiempo que eligió un momento del curso. "El día de los 40 puntos en Granada porque lo tengo cercano y me acuerdo cómo fue. Ese día fue importante. Aunque la gente piense que no, nosotros hemos pasado nuestras cosas, tenemos problemas como todo el mundo". Para acabar, definió la campaña como "perfecta". "Hemos conseguido nuestro objetivo".