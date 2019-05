El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, no ocultó que se trata de "un partido importante" el que el domingo afronta el equipo amarillo el domingo contra el Granada. "Todos los que nos quedan son importantes. No sabemos cuántos puntos son necesarios pero dependemos de nosotros. Si nos dejamos puntos dependemos de los demás. El Granada ascenderá". A su juicio, en Granada "nos espera un partido complicado", señaló el jueves tras la sesión desarrollada en El Rosal.

Cervera comentó que el Osasuna y el Granada "son diferentes pero son los más fiables de la categoría". El cuadro nazarí "está tan arriba porque es el menos goleado de la Liga y sus jugadores de ataque son de los mejores de la categoría, que es lo a mi me gusta: autosuficiente con la pelota y buena defensa".

El técnico dijo que "sería injusto" no entrar en la fase de ascenso con 69 puntos. Para él es importarte salir de Granada con buenas sensaciones".

Partido complicado

El preparador cadista incidió en que será un encuentro complicado. "Ellos juegan en casa, pueden ascender ante un campo lleno. Es un partido difícil pero hemos jugado partidos de esos y los hemos sacado adelante".

Ante el Osasuna, "un punto al final bueno pero nosotros la segunda parte ni nos acercamos, no tuvimos ideas, mi dirección no fue buena, estuvimos a merced, no perdimos porque ellos no acertaron". Apuntó que en teoría "es más difícil el partido de Granada que el del Osasuna".

Cervera dejó entrever que habrá cambios en el once. "Últimamente hemos intentado dotar de más calidad al equipo, también por las bajas, por momentos nos dio resultado, pero... Debemos hacer un equipo fuerte".

Lesión de Fali

El entrenador desveló que en la sesión del viernes se lesionó Fali, quien debutó el pasado domingo frente el Osasuna. "Le están haciendo pruebas y hay que esperar", indicó.

Sergio Sánchez no llega a tiempo y José Mari "está con vómitos. Los demás están disponibles". Entre los que podrían jugar está Marcos Mauro. "Está bien médicamente y físicamente mejor. Podría jugar en caso de que fuese necesario".

Cervera aseguró que la presencia de Machís "no me condiciona, sólo la dupla con Jairo porque los dos se banda izquierda. Jairo es muy importante por lo que hace. A uno de los dos hay que moverlo. Machís cada día va a más".

"Estamos al final de la Liga, llevamos tiempo sin ganar. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Tenemos que ganar dos partidos", añadió Cervera antes de resaltar que "los equipos buenos defienden bien y jerarquía arriba".

El entrenador explicó que "la defensa no es mala del todo ni tampoco buena. Falta generar arriba para poder ganar los partidos". Cervera apuesta por su equipo. "Llevamos tres años ganando ese tipo de partidos, como en el campo del Girona. Gente pesimista siempre ahí, pero yo confío en el equipo y lo podemos hacer".

"Este equipo lleva tres años con 64 puntos más 64 y ahora 63, dando más alegrías que tristezas. En eso confío yo también. Vamos a dar guerra seguro. Es una final como todas las de ahora", finalizó Cervera.