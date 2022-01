El remate de Cervera: "Gracias Cádiz, vivan los cadistas, vivan sus cojones"

Álvaro Cervera, en la rueda de prensa de despedida como entrenador del Cádiz CF, dejó para el final el momento más emotivo. Fue su última intervención, a modo de remate, en la que le costó articular palabra, desbordado por la emoción.

"Antes de terminar, esto va a ser complicado, hemos hablado de todo me he dejado algo para el final", soltó a modo de introducción de sus últimas palabras.

"Estamos en una ciudad donde la gente si me ha dado algo es alegría, es otra forma de vivir", señaló Cervera en plena recta final de su alocución.

He dejado algo para el final, aquí ha habido mucha gente que ha faltado en los últimos tiempos y me acuerdo de mundo del Carnaval, hemos dejado a muchos amigos, una fiesta que nos cautiva a los que venimos de fuera. Gente que llegué a conocer y no están como Manolo Santander, autor del himno oficioso del Cádiz CF, Juan Carlos Aragón, Baguetina y su megáfono, me acuerdo de todos ellos".

Como culmen, un mensaje preparado aunque que soltó emocionado con un guiño a ese himno oficio que había mencionado: "Gracias Cádiz por todo lo que me has dado, vivan los cadistas vivan sus cojones, sois gente de Primera, siempre vuestro, Álvaro Cervera".