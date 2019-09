Con el buen sabor de boca y la tranquilidad que dejaron los tres puntos obtenidos en el feudo del Sevilla Atlético, el Cádiz B afronta su segunda salida consecutiva. Un viaje largo que le traslada hasta Cartagena, donde le aguarda uno de los aspirantes al ascenso. Un equipo armado para lo máximo que tiene un punto más que el filial y que pretende hacerse fuerte ante sus seguidores.

El segundo equipo cadista ha tenido una semana marcada por la presencia de canteranos en las dos citas ligueras de la primera plantilla, Alcorcón y Deportivo. Tanto es así que la convocatoria de mañana se ha cerrado en la tarde del sábado al acabar el choque contra el conjunto gallego. Sergio González y Javi Navarro no participaron y se quedaron en el banquillo, por lo que ambos han emprendido el viaje hasta tierras murcianas -la expedición del filial salió a mediodía- para estar este domingo en el encuentro. El que no lo ha hecho es Franco, titular ante el Dépor. Se ha entendido que el lateral zurdo no estaba para jugar en el Cartagonova. De esta manera, la convocatoria final del Cádiz B está compuesta por los siguientes futbolistas: Cristian Arco, Juan Flere, Saturday, José Alonso, Carlos Cobo, Iván Robles, Javi Pérez, Duarte, Sergi Fernández, Sergio González, Sergio Pérez, Víctor Morillo, Jordi Tur, Javi Navarro, Hernán Lino, Seth Vega, Nico y Nieto.

Moi se queda fuera de la lista al tener que cumplir un encuentro de sanción, mientras que Momo Mbaye es ausencia por lesión -se retiró con problemas en la ciudad deportiva del Sevilla-, además de Franco que ha jugado titular con el primer equipo en el empate (0-0) ante el Deportivo. Por lo tanto las bajas castigan a la defensa y el técnico tendrá que recomponer esta línea. Sólo Saturday repetirá respecto a los que jugaron frente al filial sevillista. Lo normal es que José Alonso sea su pareja en el centro de la zaga, y que Iván Robles (derecha) y Carlos Cobo ocupen los laterales. El resto del once del Cádiz B debería ser el mismo que venció el pasado domingo, aunque no hay que descartar alguna variante si algún problema físico pasara factura a última hora.

La tercera salida del filial amarillo es una prueba muy dura por la dificultad del adversario y las ausencias propias. Cartagonova es un campo con sello de Segunda A y allí juega un equipo con sabor a la categoría de plata. Un terreno de juego grande y una afición entusiasta que aprieta a los suyos y ejerce una presión grande sobre el contrario.

El entrenador del Cádiz B, Juanma Pavón, sabe que a su equipo le espera "uno de los gallitos de la categoría, llamado a ascender". "Nosotros estamos entrenando bien y con mucha ilusión para el partido. Tenemos algunas bajas importantes como Moi por sanción y estamos pendientes de jugadores que han ido con el primer equipo", lo que calificó como "algo positivo porque para eso está el filial, para que los del B jueguen en el primer equipo y lo hagan bien". Del Cartagena, Pavón dijo "tiene jugadores experimentados, algunos que vienen de vuelta como Verza o Cordero, aunque queremos ganar porque nuestra ilusión y nuestras ganas de seguir creciendo tienen que ser importante para ir a por los tres puntos desde el principio".

En el Cartagena habrá bajas como la de José Ángel, que a día de hoy todavía no se ha solucionado nada del transfer. Además, Jovanovic no podrá ni estar en el banquillo por una de las cláusulas firmadas en su contrato de cesión por parte del club gaditano, que manifiesta que mientras se enfrente Cartagena y Cádiz B o Cádiz -primer equipo- (si se llega a producir el enfrentamiento en Copa del Rey) no podrá disputar esos encuentros. Otra baja es la del lesionado Santi Jara.

Gustavo Munúa, técnico del Cartagena, afirmaba en la previa que "nos gustaría empezar a conseguir victorias en casa, que ya se sabe que son importantes, teniendo en cuenta que tenemos un rival muy fuerte". "El Cádiz B nos va a exigir mucho".

El derbi contra el Algeciras se adelanta al sábado

El próximo encuentro del Cádiz B como local tendrá lugar el próximo sábado, día en el que el Algeciras visitará el campo Ramón Blanco, en las instalaciones de El Rosal. El duelo provincial ha sido adelantado y dará comienzo a las cinco de la tarde. La idea del club cadista es disponer de la nueva grada supletoria instalada detrás de la portería sur, que permite elevar el aforo del recinto a casi 2.000 espectadores.

El derbi arrastrará a muchos aficionados algeciristas que habitualmente se trasladan a la capital gaditana cuando su equipo se ha enfrentado tanto al primer equipo como al filial amarillo. La grada supletoria debe estar en uso para dar cabida a los seguidores que se esperan en ese choque.