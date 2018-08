Carrillo, otro que puede salir

Uno de los jugadores que ayer no entró en la convocatoria del Cádiz -formada por 22 futbolistas- es José Ángel Carrillo. El delantero se convierte en un nuevo candidato para abandonar el equipo a tenor de la decisión tomada por el entrenador, que recurrió al canterano David Toro antes que al murciano, a quien le tocó ver desde la grada el encuentro contra Las Palmas del Trofeo Carranza. Cuando llega la hora de elegir queda a la vista la situación de cada uno y la ausencia de espigado delantero deja en el aire su continuidad después de llevar en su pecho el escudo cadista una campaña.

La salida de Carrillo es una posibilidad. No hay nada seguro en un mercado cambiante. La puerta está abierta para él pero todo depende de si se incorporan más delanteros. En ese supuesto, sí que podría cambiar de aires, una opción que incluso él no vería con malos ojos llegado el caso. Pero si no se producen más fichajes -en función de la disponibilidad económica de la entidad- el ariete podría quedarse una temporada más o al menos hasta el mercado de invierno. Todo está abierto. Nada hay decidido al cien por cien y hasta el próximo día 31 puede pasar de todo.

Carrillo fue el delantero que más partidos y más minutos estuvo sobre el césped de los que formaron parte del conjunto amarillo la pasada temporada: 35 encuentros más de 1.900 minutos. Marcó cinco goles y además en alguna ocasión tuvo que jugar en la banda derecha ante la ausencia de Salvi. Fue el ariete que más utilizó Álvaro Cervera.

Tampoco entraron en la lista para el partido disputado anoche Brian Oliván, Nico Hidalgo y Eneko Jauregi, que tienen todas las papeletas para salir si el mercado permite al aterrizaje de más futbolistas. El preparador cadista sostiene que son necesarios cinco o seis jugadores más para terminar de confeccionar la plantilla. Y la Liga arranca en el plazo de una semana.

En el caso del lateral del lateral izquierdo, Cervera aseguró el pasado jueves que la mejor solución es su marcha. No pudo hablar más claro el míster aunque el desenlace no es sencillo porque el club invirtió medio millón de euros en su fichaje. Pese a que el técnico no lo quiere tiene opciones de seguir en el plantel.

Para Nico Hidalgo también busca una salida el club, mientras que Jauregi podría jugar cedido en otro equipo.