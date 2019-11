La 12ª jornada de Liga llega en una situación inmejorable para el Cádiz B y preocupante en su enemigo este sábado (16:00 horas), el Mérida, que se presenta en el campo Ramón Blanco con una victoria en once encuentros y cerrando la clasificación del grupo IV de Segunda B. Un duelo que tiene trampa y del que desconfía el segundo conjunto amarillo.

La semana ha sido tranquila en el seno del filial por aquello de la calma que dan los 17 puntos y el hecho de estar clasificado en la zona alta. Todo ello con un poco de rabia porque el punto en el feudo del UCAM pudieron ser tres de no ser por el gol postrero de los murcianos cuando todo el botín estaba en el bolsillo cadista.

La realidad del choque de este sábado es que llega un Mérida que sólo ha sido capaz de salir airoso de un partido, precisamente contra un filial cuando ganó 0-2 al Recreativo Granada. Este dato y el hecho de que lleve tres empates consecutivos (Yeclano, Badajoz y Sevilla Atlético) provocan que la confianza haya pasado de largo por El Rosal si ésta aparece en dosis excesivas.

Juanma Pavón tiene claro el mensaje. "Llevamos muy pocas jornadas y no me gusta usar la palabra de colista. Desde la entrada del cuerpo técnico está haciendo mejores números. Viene de empatar con el Badajoz, que es de lo más potentes del grupo IV. Está creciendo. Le está costando en el inicio pero tiene jugadores experimentados que nos va a poner las cosas difíciles". También aprovechó para recordar lo sucedido en La Condomina. "Yo decía en el partido de UCAM que fue un acierto del contrario, pero al analizarlo veo el error. No estuvo tenso el equipo. Es una jugada evitable y creo que tenemos que madurarlo y corregirlo, ya que lo trabajamos día tras día y es algo que tenemos que mejorar".

La actualidad deportiva del filial cadista viene marcada por la duda de Sergio González, quien tiene muchas opciones de estar mañana sabado citado con el primer equipo para viajar a Vallecas, sobre todo después de que Edu Ramos sea baja inesperada por lesión. Del resto del equipo, Nieto acabó con problemas físicos en Murcia y hay jugadores que llevan algunas semanas con distintas dolencias como son los casos de Corozo, Moi, Momo Mbaye o Javi Navarro.

De las opciones de que Sergio González viaje con la primera plantilla se refirió Pavón. "No sabemos si Sergio va a jugar con nosotros o no. Si va convocado es una alegría para el cadismo porque la idea es que jugadores del filial puedan estar en la primera plantilla. Tiene pinta de que en el futuro va a estar en el primer equipo porque dentro de su juventud nos da la veteranía que a veces reclamamos”.